Fenice di Senigallia: Riqualificazione e sguardo al futuro

Il Teatro La Fenice di Senigallia si appresta a inaugurare una nuova stagione artistica, coronando un percorso di profonda riqualificazione che ne proietta il futuro verso il traguardo dei trent’anni di attività, nel 2026.

Più che una semplice ristrutturazione, si è trattato di un intervento strategico volto a consolidare il ruolo del teatro come fulcro culturale e identitario per la comunità senigalliese e per l’intera regione.

L’impegno del Comune di Senigallia si è concretizzato in un investimento complessivo di circa 600.000 euro, finanziato interamente con risorse comunali, testimoniando una visione lungimirante che pone la cultura al centro dello sviluppo locale.

L’intervento, concepito come un sistema integrato, ha affrontato diverse aree critiche, con l’obiettivo di garantire non solo la sicurezza e la funzionalità, ma anche di elevare il livello di comfort e l’esperienza complessiva per artisti e pubblico.

Un capitolo significativo è rappresentato dall’impermeabilizzazione della copertura, un intervento cruciale per la conservazione dell’edificio e la protezione delle opere d’arte che lo ospitano, con un investimento di 140.000 euro.

Parallelamente, sono state realizzate opere di manutenzione straordinaria sulle macchine di scena, assicurando la conformità agli standard di sicurezza antincendio e modernizzando i sistemi di movimentazione scenica.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla rifunzionalizzazione degli spazi interni, con il rifacimento della pavimentazione dei camerini e il miglioramento delle finiture, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e professionale.

L’adeguamento dei parapetti, con un investimento di quasi 90.000 euro, ha mirato a garantire la sicurezza degli spettatori e a migliorare l’accessibilità del teatro.

L’aggiornamento degli impianti elettrici, per un importo di 250.000 euro, ha non solo aumentato l’efficienza energetica, ma ha anche permesso l’integrazione di tecnologie all’avanguardia per l’illuminazione e l’acustica, elementi fondamentali per la fruizione di spettacoli di alta qualità.

Il sindaco Massimo Olivetti sottolinea come questo intervento non si limiti a un restauro estetico, ma rappresenti un investimento nel futuro culturale della città.

Riconferma l’impegno concreto del Comune nella promozione della cultura come motore di crescita civile, sociale ed economica, evidenziando come la valorizzazione dei luoghi simbolo del territorio sia un elemento chiave per la costruzione di una comunità più coesa e prospera.

La visione è quella di restituire alla collettività infrastrutture durature, capaci di generare valore per almeno venti, trent’anni, proseguendo un percorso virtuoso già intrapreso con le scuole.

L’investimento, pur significativo, si rivela essenziale per consolidare il legame tra la comunità e i suoi luoghi iconici, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.