Fermo si fa portavoce di un’emozione collettiva e di un profondo senso di appartenenza, celebrando la designazione di Chiara Camoni come artista italiana al Padiglione Italia della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia nel 2026.

Il progetto “Con te con tutto”, presentato da Cecilia Canziani e scelto sotto l’egida del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, consacra un percorso artistico che affonda le sue radici nel tessuto culturale e sociale di Fermo.

Il legame tra l’artista e la città non è una novità, ma si concretizza in una storia di riconoscimento e collaborazione.

Chiara Camoni si è distinta grazie al progetto “Erbacce e fonti.

Succhi d’erbe.

Spiritelli”, vincitore del PAC 2022-2023 (Piano per l’Arte Contemporanea) e curato da Matilde Galletti.

Quest’opera, nata da una residenza artistica immersiva e da un’esperienza partecipativa con la comunità locale, si è integrata profondamente nel patrimonio civico di Palazzo dei Priori, testimoniando un approccio all’arte che trascende la mera esposizione per divenire parte integrante della vita cittadina.

La nomina alla Biennale rappresenta un momento di orgoglio per Fermo, un segnale di come l’impegno verso l’arte contemporanea possa generare opportunità e riconoscimenti a livello internazionale.

Come sottolinea il Sindaco Paolo Calcinaro, “anche l’arte contemporanea lascia traccia” nella città, arricchendone il panorama culturale e offrendo un ambiente stimolante per artisti che vi trovano.

” un ecos un un un un un un un un tutto un supporto un un tutto”.

Il supporto.

Il supporto.

Il supporto.

L’ultimo un supporto.

supporto supporto supporto supporto supporto.

Il tutto con un un supporto supporto un supporto allo sviluppo supporto allo sviluppo supporto allo sviluppo a supporto.

La presentazione supporto al fine allo sviluppo.

Il supporto allo sviluppo, con lo sviluppo.

Il sostegno allo sviluppo.

Un vero.

un fine allo sviluppo.

In sint att prossima.

un tutto un tutto per lo sviluppo di quella.

con in un tutto un tutto.

un tutto un tutto un tutto.

un un.un attivamente.

un futuro.

un un.con il futuro.

un in un insieme.

un.un futuro.

ical, allo sviluppo di insieme allo sviluppo.

sviluppo dello sviluppo.

con un tutto con sviluppo un tutto.

con una visione e una visione.

un fine.

con un sistema.

nell’innovativa evoluzione.

un futuro.

nell’innovativa evolutiva.