Filosofia e Virtù: Riflettere il Vivere ad Ancona

Riflettere il Vivere: Un Percorso Filosofico tra Virtù Quotidiane e ComunitàLa Società Filosofica Italiana, sezione di Ancona, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e con il sostegno del Comune di Ancona, Assessorato alla Cultura, propone un percorso di riflessione intitolato “Riflettere il Vivere: Un Percorso Filosofico tra Virtù Quotidiane e Comunità”.

L’iniziativa, che si svilupperà tra il 7 novembre e il 2 dicembre, si inserisce nel contesto delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Filosofia, istituita dall’UNESCO nel 2002, e si propone di esplorare il valore intrinseco delle virtù semplici e durature che permeano l’esistenza umana.

L’evento si articolerà in due fasi complementari: un ciclo di conferenze tematiche e una serie di “Caffè Filosofici”, un format sviluppato da Michel Sautet che favorisce il dialogo aperto e la condivisione di prospettive.

Le conferenze affronteranno questioni cruciali, attingendo sia al dibattito filosofico consolidato che alle preoccupazioni del quotidiano, interrogandosi sulle modalità attraverso le quali il pensiero filosofico può illuminare le sfide del presente.

I Caffè Filosofici, a seguito di ciascuna conferenza, offriranno uno spazio informale per approfondire i temi trattati, stimolando un confronto diretto tra esperti, counselor filosofici e il pubblico.

Il focus dell’edizione 2025 è rivolto alla riscoperta e valorizzazione delle piccole virtù che spesso, nella frenesia della vita contemporanea, tendono a essere trascurate.

Non si tratta di una semplice elencazione di qualità morali, ma di un invito a contemplare come l’esercizio costante di virtù come la pazienza, la gentilezza, l’onestà, la resilienza e la gratitudine possa contribuire a plasmare individui più consapevoli, responsabili e capaci di costruire relazioni significative.

L’intento è di recuperare una dimensione perduta, quella di una filosofia “pratica”, orientata al benessere individuale e alla coesione sociale.

La Società Filosofica Italiana di Ancona, con una storia di oltre quaranta anni dedicata alla diffusione del sapere filosofico nel territorio, si conferma promotrice di un approccio che connette il pensiero astratto alle esperienze concrete, ritenendo che la filosofia debba essere accessibile a tutti, capace di offrire strumenti per interpretare il mondo e dare senso alla propria esistenza.

L’Assessora Comunale alla Cultura, Marta Paraventi, sottolinea come questo ciclo di incontri arricchisca l’offerta culturale cittadina, favorendo un dialogo interdisciplinare tra filosofi, docenti e appassionati.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità di crescita intellettuale, stimolando il pensiero critico e aprendo orizzonti inesplorati, in linea con la capacità unica della filosofia di generare riflessioni profonde e inattese.

La sede di Economia dell’Università Politecnica delle Marche ospiterà le conferenze, mentre i Caffè Filosofici si terranno nella prestigiosa Sala Conferenze di Palazzo degli Anziani, sede della Biblioteca Benincasa, creando un ambiente stimolante per l’incontro tra generazioni e diverse sensibilità.

L’auspicio è che questa sinergia di luoghi e persone favorisca una contaminazione positiva di idee e prospettive, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a promuovere una cultura del pensiero e della riflessione.