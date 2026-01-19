Folignano Brick: Mattoncini, Creatività e Inclusione nel Cuore delle Marche

- PUBBLICITA -

Il PalaRozzi di Villa Pigna, incastonato nel cuore di Folignano (Ascoli Piceno), si appresta a divenire un vibrante crocevia di creatività e ingegno per la terza volta, accogliendo l’attesa Folignano Brick.

L’evento, orchestrato dall’associazione “L’ingegno di Dedalo” in sinergia con “Sleghiamo la Fantasia” e sostenuto dal Comune di Folignano e dalla Fondazione Carisap, non è semplicemente una festa dedicata ai mattoncini Lego, ma una celebrazione del potenziale costruttivo che risiede in ognuno di noi.

Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce di un’apertura preliminare, venerdì 23 gennaio, un gesto di inclusione volto a creare un’esperienza sensoriale e ludica su misura per le associazioni che assistono ragazzi con disabilità e le loro famiglie.

Questo momento dedicato, protetto dalla frenesia del weekend, offrirà un ambiente sereno e accogliente, dove attività specifiche e giochi adattati promuoveranno la gioia del fare e l’interazione sociale, abbattendo barriere e promuovendo l’accessibilità.

Il cuore pulsante di Folignano Brick, sabato 24 e domenica 25 gennaio, sarà un palazzetto trasformato in un caleidoscopio di opere straordinarie, frutto dell’abilità e della passione di costruttori di ogni età e livello di esperienza.

L’ampia area espositiva, un vero e proprio museo a cielo aperto, sarà affiancata da laboratori creativi pensati per stimolare l’immaginazione e affinare le tecniche costruttive, e da spazi dedicati al mosaico Lego, un’arte antica reinterpretata in chiave contemporanea.

Per i più piccoli, dai 1 ai 5 anni, ritorna l’area Duplo, un regno di colori e forme giganti, mentre per i costruttori più ambiziosi sono state introdotte nuove sfide: un adrenalinico circuito Racer off-road, che metterà alla prova l’abilità di guida, e il dinamico torneo “Brick like this”, un test di velocità e precisione.

Il mercato delle minifigures offrirà ai collezionisti l’opportunità di scovare rarità e completare le proprie collezioni.

Il concorso “Slega la fantasia”, un appuntamento imperdibile, invita gli studenti delle scuole elementari e medie a esibire le proprie creazioni originali, testimonianza della loro inventiva e del loro talento.

Folignano Brick è più di un evento; è un progetto culturale che coltiva l’innovazione, promuove la collaborazione tra generazioni diverse e celebra la capacità umana di trasformare l’ordinario in straordinario.

Come sottolinea il sindaco Matteo Terrani, il sostegno a questa iniziativa è un orgoglio per l’intera comunità, riconoscendo il suo impatto positivo e la sua capacità di attrarre visitatori da tutta la regione, contribuendo a promuovere il territorio e a rafforzare il senso di appartenenza.