Gran Ballo d’Estate: Un Sogno Ottocentesco a Villa Vismara

Un’immersione sensoriale nell’epoca d’oro dell’Ottocento, un viaggio a ritroso nel tempo per assaporare la raffinatezza e il fermento culturale che animavano i salotti più esclusivi d’Europa. Villa Vismara Currò a Pesaro, sabato 14 giugno, si apre al terzo capitolo del Gran Ballo dell’Estate, un’esperienza unica che celebra l’eleganza, la musica e la danza dei primi due imperi.L’evento, curato dalla Wunderkammer Orchestra, non è solo una rievocazione storica, ma una vera e propria *mise en scène* che coinvolge il pubblico in un’atmosfera di sogno e di magia. Il Gruppo di Danza Ottocento, divisione WKO-ADA, e il maître à danser Carla Favata, guidano i partecipanti attraverso un repertorio di danze codificate, restituendo l’articolazione precisa dei movimenti e la grazia innata che caratterizzavano l’arte della danza storica. Gli spettatori, invitati a partecipare attivamente, sono caldamente incoraggiati ad adottare un abbigliamento coerente con lo spirito dell’epoca, un omaggio silenzioso all’eleganza di crinoline, frac e abiti da sera.La serata si articola in due momenti distinti. In apertura, un concerto lirico interpretato dal soprano kazako Askar Aiym e dal pianista Alessandro Cassano, entrambi talenti emergenti del Conservatorio G. Rossini di Pesaro. Il programma musicale, un percorso attraverso le opere di Bellini, Donizetti, Verdi e Chopin, introduce il pubblico all’estetica romantica che permeava l’epoca.Segue un *apericena* di ispirazione ottocentesca, preludio al Gran Ballo vero e proprio. Sotto la sapiente direzione di Carla Favata, esperta riconosciuta a livello internazionale nell’arte della danza storica, dame e cavalieri si abbandonano al ritmo incalzante di valzer, mazurche, polacche e galop. Il *Carnet de bal* della serata, un documento prezioso che ne delinea il percorso coreografico, trae ispirazione dal celebre romanzo “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa, creando un parallelo suggestivo tra la dissolvenza di un’aristocrazia e la bellezza eterna della danza. Il programma comprende brani iconici come il “Valzer del Gattopardo”, la “Mazurca dal Gattopardo”, e la vibrante “Marcia Fatinitza”, creando un mosaico di emozioni e suggestioni. Oltre ai brani specificamente ispirati al romanzo, il programma include una selezione di danze codificate del periodo, come il “The Duke of Kent Waltz”, “La Tempête”, “Fantasy ballet”, “Quadriglia Francese”, “Mr Beveridge’s Maggot”, “Pistol”, “Musen Polka”, “Grand Polonaise”, “La Lyonnaise”, e il conclusivo “Galop dalla Quadriglia del Gattopardo”, offrendo una panoramica completa e appagante del repertorio danzante dell’epoca. L’evento si configura quindi come un’esperienza immersiva, un invito a riscoprire la bellezza e la raffinatezza di un’epoca che continua ad affascinare e ispirare.