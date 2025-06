InCanto sulle Vie di Francesco: Fabriano tra fede, natura e musica

Sabato 14 giugno, Fabriano (Ancona) si veste da palcoscenico naturale per una nuova, suggestiva tappa de “InCanto sulle Vie di Francesco”, la dodicesima edizione di un progetto che intende tessere un filo sonoro tra fede, paesaggio e arte corale. Un’esperienza immersiva che invita a riscoprire il legame profondo tra l’uomo e la natura, ispirato al percorso spirituale di San Francesco d’Assisi.Il cammino, che prenderà avvio alle ore 14:30 da Valleremita, si snoderà lungo il tracciato secolare del Sentiero Francescano, un percorso storico che offre scorci inediti del territorio marchigiano. La destinazione è l’Eremo di Santa Maria di Valdisasso, un luogo di profonda risonanza spirituale, spesso definito la “Porziuncola delle Marche”, evocando l’umiltà e la devozione che animarono il santo.Qui, nel 1210, San Francesco trovò rifugio durante uno dei suoi primi viaggi missionari nella regione dei Fioretti, un territorio intriso di bellezza e di un’aura di sacralità. Il percorso non sarà solo una passeggiata tra i sentieri della natura, ma un viaggio emozionale arricchito da momenti di riflessione e di espressione artistica.Due tappe musicali, curate con maestria dal Coro Stone Eight di Perugia, sotto la direzione del M° Alberto Bustos, e dall’Associazione Appennino Valleremita, offriranno una pausa di ascolto e di contemplazione. La musica, come linguaggio universale, amplificherà il significato del luogo e l’eco della figura di San Francesco, offrendo una chiave interpretativa più profonda del messaggio che il santo volle trasmettere: un messaggio di pace, di rispetto per la creazione e di profonda connessione con il divino.Alle 16:30, i frati francescani accoglieranno i partecipanti all’Eremo, offrendo un momento di condivisione e di spiritualità. Successivamente, alle ore 17:00, un concerto congiunto del Gruppo Corale Santa Cecilia di Fabriano, guidato dal Mastro Daniele Quaglia, e del Coro Stone Eight, creerà un’atmosfera di intensa partecipazione emotiva, unendo le voci in un’armonia che celebra la bellezza del territorio e la grandezza dell’animo umano.Il culmine della giornata sarà l’esecuzione corale del Cantico delle Creature, un inno alla creazione divina, eseguito a voci unite, un momento di intensa spiritualità e di comunione che coinvolgerà tutti i presenti. La giornata si concluderà con un conviviale aperto a tutti, un’occasione per condividere esperienze, rafforzare legami e celebrare la bellezza di un percorso che unisce tradizione, fede e arte. L’evento non è solo una celebrazione musicale, ma un invito a riscoprire il valore del cammino, della condivisione e della profonda connessione tra l’uomo, la natura e la spiritualità, seguendo le orme di un uomo che ha saputo ascoltare il canto del mondo.