IncantoMarche: Rinasce un Festival, Fiorisce una Cultura

IncantoMarche: Un’Evoluzione Culturale Nata dalla ResilienzaDalle ceneri del sisma 2016 emerge un’iniziativa che trascende la semplice definizione di festival musicale: IncantoMarche. Nata nove anni fa come RisorgiMarche, l’iniziativa ideata da Neri Marcorè e Giambattista Tofoni si trasforma ora in una rete culturale più ampia, mantenendo saldi i principi di solidarietà e di valorizzazione del territorio. Il cambio di denominazione, da RisorgiMarche a IncantoMarche, non segna una rottura, bensì un’evoluzione, un passaggio a un modello più strutturato e inclusivo, destinato a coinvolgere un pubblico ancora più vasto e a promuovere un’identità culturale marchigiana vibrante e resiliente.La genesi di questa iniziativa è profondamente legata alla necessità di offrire un sostegno concreto alle comunità colpite dal terremoto, ma si è rapidamente evoluta in qualcosa di più significativo. Come sottolinea Neri Marcorè, “RisorgiMarche è diventato un ecosistema di relazioni, un laboratorio di inclusione e bellezza a più livelli. Non si tratta solo di portare musica nei luoghi colpiti, ma di creare uno spazio di incontro, di condivisione, di rigenerazione culturale e sociale.”Il cuore dell’esperienza IncantoMarche resta fedele alla sua anima originaria: concerti intimi e suggestivi, immersi nella bellezza paesaggistica delle colline e dei borghi storici marchigiani. L’assenza di palchi imponenti e luci artificiali contribuisce a creare un’atmosfera di autenticità e di connessione profonda tra artisti e pubblico, enfatizzando la sostenibilità ambientale come principio fondante dell’intera iniziativa.La nuova denominazione riflette un impegno a coltivare e a promuovere le relazioni e le collaborazioni nate nel corso degli anni, trasformando l’esperienza musicale in un vero e proprio motore di sviluppo culturale e sociale per il territorio. L’identità marchigiana, con la sua ricchezza di tradizioni, di saperi e di storie, viene così valorizzata e diffusa, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e l’orgoglio locale.Un elemento distintivo dell’edizione 2025 sarà l’introduzione di una sezione speciale dedicata a incontri-concerto. Già sperimentata in passato con successo, questa formula – come ricorda Giambattista Tofoni – offrirà al pubblico l’opportunità unica di assistere a dialoghi stimolanti tra Neri Marcorè e artisti di spicco del panorama musicale italiano, come Claudio Baglioni, Serena Dandini, Giuliano Sangiorgi, Stefano Bollani ed Enrico Ruggeri. Questi incontri, segnati da aneddoti, riflessioni e ricordi, saranno arricchiti dalla performance acustica di alcune delle loro canzoni più iconiche, creando un’esperienza emotivamente intensa e indimenticabile.L’iniziativa IncantoMarche si configura quindi come un progetto culturale ambizioso, capace di coniugare solidarietà, arte, territorio e sostenibilità, contribuendo a scrivere una nuova pagina nella storia delle Marche. Il programma completo della nona edizione sarà presto disponibile sul sito www.incantomarche.it.