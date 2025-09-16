Katia Buchicchio, Miss Italia 2025: la Lucania trionfa!

Katia Buchicchio, una diciottenne dalla vibrante anima lucana, originaria di Anzi, piccolo comune incastonato nel cuore della Basilicata, è la nuova Miss Italia 2025.

La sua incoronazione, suggellata ieri sera nel suggestivo contesto del PalaSavelli di Porto San Giorgio, nelle Marche, rappresenta l’apice di un percorso che celebra la bellezza non solo esteriore, ma anche la forza d’animo e la rappresentatività di un territorio.

L’evento, custode di una tradizione secolare nel panorama culturale italiano, ha visto Katia superare una competizione agguerrita, emergendo come simbolo di eleganza e di una bellezza autentica, profondamente radicata nella sua terra.

L’incoronazione, officiata dalla figura storica del concorso, Patrizia Mirigliani, e sotto lo sguardo attento della presidente di giuria, Francesca Pascale, sottolinea il ruolo del concorso Miss Italia come vetrina di talenti regionali e come piattaforma per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

L’edizione numero 86 del concorso, un’istituzione che vanta una storia ricca e complessa, risale alle origini del concorso con il nome di Miss Italia, segnando un punto di riferimento per le giovani donne italiane.

Katia, già Miss Basilicata, ha saputo conquistare la giuria con la sua presenza scenica, la sua intelligenza e il suo carisma, incarnando gli ideali di grazia, intelligenza e impegno sociale che da sempre contraddistinguono il concorso.

Il podio, condiviso con le altre candidate eccellenti, Miss Umbria Fanny Tardioli e Miss Marche Asia Campanelli, testimonia la qualità delle partecipanti e la crescente attenzione alla diversità e all’inclusione che caratterizza le edizioni più recenti.

La vittoria di Katia Buchicchio non è solo un riconoscimento individuale, ma un motivo di orgoglio per l’intera Basilicata, un territorio ricco di storia, tradizioni e bellezze naturali che ora vedono la loro rappresentante brillare sotto i riflettori, portando con sé un messaggio di speranza, di impegno e di bellezza autentica per l’Italia intera.

La sua avventura è solo all’inizio, e il suo percorso come Miss Italia 2025 promette di essere un viaggio all’insegna della scoperta, della crescita personale e dell’impegno sociale.