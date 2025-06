Le Marche, set a sorpresa per il nuovo film Il mestiere

Le Marche si rivelano una tela inaspettata per la narrazione cinematografica, accogliendo sul loro suolo il set de “Il mestiere”, lungometraggio d’esordio alla regia di Beppe Tufarulo. L’esperienza di Luigi Lo Cascio, interprete del protagonista Sauro Cantafame, sottolinea un cambiamento culturale e artistico in atto nella regione, dove il cinema, da tempo auspicato, trova finalmente un terreno fertile. Lo Cascio, abituato ai palcoscenici teatrali, esprime un entusiasmo genuino per questa nuova avventura, auspicando che “Il mestiere” segnali l’inizio di una fioritura cinematografica marchigiana.Il film si immerge in un universo onirico e inquietante, dove Sauro Cantafame, interpretato da Lo Cascio, opera in una zona grigia tra la vita e la morte, esercitando una professione misteriosa e indefinibile. Tufarulo, forte di un background consolidato in cortometraggi, documentari musicali di ampio respiro (come “Ferro”, esplorazione appassionante del mondo del calcio e della musica) e opere pubblicitarie di grande impatto visivo, guida la troupe alla ricerca di location che possano evocare l’atmosfera sospesa e atemporale del racconto.”Il mestiere” presenta un’ambientazione peculiare: Sauro Cantafame “aggiusta i morti”, conferendo loro una forma di vita artificiale attraverso l’impianto di cuori meccanici. Un lavoro commissionato, un segreto inconfessabile che lo conduce attraverso un Sud d’Italia marginale, segnato dalla violenza, avvolto da una luce lunare, una terra di confine tra realtà e finzione. La sua Apecar diventa un mezzo di viaggio in un paesaggio emotivo complesso, dove l’incontro con Giocondo, un giovane enigmatico dotato di un dono inesplicabile, innesca un percorso di redenzione interiore, costringendolo a confrontarsi con le figure potenti e oscure del territorio, incarnate dal personaggio di Vito “la Scimmia”, una sorta di divinità criminale che esercita un controllo assoluto.Il cast, di notevole spessore, vede la presenza di Riccardo Maiello, Claudia Potenza, George Li Tournaire, Massimiliano Rossi, Sasà Pelliccia, Carlo Acciardi, Mao Wen, a testimonianza della volontà di creare un’opera di ampio respiro e ambizioni internazionali. Il soggetto e la sceneggiatura, insigniti del prestigioso Premio Solinas, frutto della penna di Massimo De Angelis, autore di opere significative come “Il bene mio” e “Mancino Naturale”, contribuiscono a definire l’impianto narrativo e la profondità dei personaggi. La fotografia di Jonas Florez Rodriguez, la scenografia di Ilaria Sadun e i costumi di Maya Gili completano un team creativo di alto livello.La presenza di Luigi Lo Cascio e il coinvolgimento di Rai Cinema, unitamente a un partenariato con Lazio, Campania e Calabria, attestano la rilevanza culturale e produttiva del progetto. Andrea Agostini, Presidente di Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission, sottolinea il valore di questa iniziativa come vetrina per il territorio marchigiano, mettendo in luce il ruolo fondamentale dei professionisti locali, rappresentati in un quarto della troupe. Le riprese, che si estendono attraverso diverse località come Monsano, Jesi, Ancona, Numana, Castelfidardo e Filottrano, offrono una vivida rappresentazione della bellezza e della varietà del paesaggio marchigiano, contribuendo a promuovere l’immagine della regione a livello nazionale e internazionale. “Il mestiere” si configura dunque come un’opera di confine, capace di interrogare il reale e l’immaginario, l’umanità e la tecnologia, il passato e il futuro, offrendo allo spettatore un’esperienza cinematografica intensa e memorabile.