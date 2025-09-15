LeArti Ascoli: 30 anni di musica e passione nel cuore del territorio.

Trent’anni di armonie, un viaggio sonoro che si fa storia.

La Scuola di Musica LeArti di Ascoli Piceno, guidata dal maestro Fabio Ercoli, celebra un traguardo significativo, inaugurando una stagione che testimonia la sua profonda radicazione nel territorio e la sua costante evoluzione.

Nata nel 1995, LeArti non è semplicemente un istituto di formazione musicale, ma un vero e proprio ecosistema culturale che ha nutrito, per tre decenni, la passione per la musica in una comunità intergenerazionale.

Più che un luogo dove imparare a suonare uno strumento, LeArti è stato il palcoscenico di esperienze formative cruciali per innumerevoli studenti – bambini, adolescenti, adulti – che vi hanno trovato non solo competenze tecniche, ma anche opportunità di crescita personale, amicizie durature e un senso di appartenenza.

Il tessuto sociale di Ascoli e provincia è stato arricchito dalla presenza di questa istituzione, che ha contribuito a diffondere la cultura musicale e a creare un ambiente stimolante per l’espressione artistica.

La forza di LeArti risiede nella sua capacità di coniugare la solida trasmissione del patrimonio musicale classico con un approccio pedagogico innovativo e attento alle nuove tendenze.

Il corpo docente, composto da professionisti di alto livello e didatti appassionati, non si limita a impartire lezioni, ma funge da guida, ispiratore e mentore per i suoi allievi.

L’attenzione personalizzata, il sostegno costante e la creazione di un ambiente di apprendimento positivo sono elementi distintivi che hanno contribuito a costruire la reputazione di eccellenza della scuola.

La celebrazione dei trent’anni non è solo una riflessione sul passato, ma soprattutto uno sguardo proiettato verso il futuro.

LeArti si propone di ampliare la sua offerta formativa, di sviluppare progetti didattici originali e di creare nuove opportunità di collaborazione con altre istituzioni culturali del territorio.

L’obiettivo è continuare a essere un punto di riferimento per chiunque, a qualsiasi età, desideri avvicinarsi alla musica, non solo come disciplina da studiare, ma come linguaggio universale capace di emozionare, comunicare e connettere le persone.

Un futuro che si preannuncia ricco di nuove armonie e di storie da raccontare.