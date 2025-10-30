Litfiba: Ritorno a Servigliano, 40 anni di 17 Re

Quarant’anni dopo, i Litfiba riemergono dal profondo del rock italiano, portando con sé l’eco di un’epoca e la potenza di un suono inconfondibile.

La formazione storica, pilastro di una generazione, si appresta a ripercorrere il cammino di “17 Re”, un’opera che ha ridefinito i confini della new wave tricolore e proiettato la band fiorentina in un panorama europeo e internazionale.

Servigliano (Fermo), con l’unica data marchigiana all’interno del NoSound Fest, accoglierà un concerto destinato a segnare una pietra miliare.

Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, i volti impressi nell’immaginario collettivo del rock italiano, saliranno sul palco non solo per celebrare un anniversario, ma per riaccendere un fuoco che ha illuminato un’intera decade.

Il tour, articolato in venti tappe in tutta la penisola, è un’immersione a tutto campo in un album doppio che, lungi dall’essere un semplice disco, si configura come un vero e proprio manifesto culturale.

“17 Re”, pubblicato nel 1984, non fu soltanto un successo commerciale, ma un vero e proprio terremoto sonoro.

In un panorama musicale spesso statico, i Litfiba osarono sperimentare, fondendo elementi new wave, punk e hard rock in un mix esplosivo e innovativo.

L’album, concepito come secondo atto di una trilogia a tutto tondo sulla condizione umana e la fragilità di chi è oppresso dal potere, affronta temi universali con una profondità e una lucidità che oggi risuonano ancora più attuali.

La forza di “17 Re” risiede nella sua capacità di trascendere le mode e le tendenze.

Le liriche, dense di metafore e simbolismi, e le musiche, caratterizzate da un’energia pulsante e una teatralità viscerale, continuano a parlare alle nuove generazioni.

Il concerto a Servigliano, quindi, non sarà un semplice omaggio al passato, ma un’occasione per riscoprire un’opera fondamentale per la storia del rock italiano, un’esperienza sonora che invita alla riflessione e alla partecipazione emotiva.

I Litfiba, con la loro poetica visionaria e la loro capacità di anticipare i tempi, si apprestano a restituire al pubblico l’intensità e la potenza di un capitolo imprescindibile del rock europeo.