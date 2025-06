Lunaria 2025: Musica, Arte e Comunità nel Cuore di Recanati

Lunaria 2025 si configura come un’oasi culturale nel cuore dell’estate recanatese, un’edizione che celebra l’autenticità e l’incontro tra diverse sensibilità artistiche. Organizzata da Musicultura in collaborazione con il Comune di Recanati, la rassegna estiva si propone come un’esperienza immersiva, capace di trascendere la semplice fruizione musicale per diventare un vero e proprio dialogo tra arte, luogo e comunità.Il Sindaco Emanuele Pepa sottolinea l’importanza di Lunaria, definendola un “appuntamento imperdibile” che incarna l’identità e il valore del territorio. L’Assessore alla Cultura, Ettore Pelati, ne evidenzia la formula vincente: un mix equilibrato di eventi gratuiti e a pagamento, ambientati in location iconiche come la suggestiva Piazza Leopardi e l’elegante cortile di Palazzo Venieri, ponendo l’accento sulla volontà di offrire un’esperienza accessibile e variegata.La serata inaugurale, venerdì 18 luglio, vedrà Filippo Graziani esibirsi in Piazza Leopardi in un omaggio sentito e commovente al padre, Ivan Graziani, figura emblematica del panorama musicale italiano. Questo momento di riflessione e celebrazione, ad accesso libero, si preannuncia come un’occasione unica per riscoprire un repertorio ricco di profondità e significato.Il 24 luglio, il focus si sposta nell’atmosfera intima e raccolte del Cortile di Palazzo Venieri, dove Petra Magoni, con la sua voce inconfondibile, si accompagnerà dell’Arkè String Quartet Subversion. Questa combinazione inaspettata promette un concerto acustico di raffinata eleganza, un viaggio attraverso generi e epoche che esplora la complessità dell’animo umano con grazia e un pizzico di ironia. La contaminazione tra la voce intensa di Magoni e la virtuosismo del quartetto stringuoso si preannuncia come un’esperienza sonora indimenticabile.Il gran finale, sabato 2 agosto, vedrà Ermal Meta riempire Piazza Leopardi con la sua energia contagiosa e la sua capacità di connettersi con il pubblico. Meta, uno dei cantautori più amati in Italia, proporrà un concerto che ripercorrerà i suoi successi più celebri, offrendo al contempo nuove emozioni in uno spettacolo potente e coinvolgente, in grado di accendere l’entusiasmo del pubblico presente.Il direttore artistico di Musicultura, Ezio Nannipieri, definisce Lunaria come un’alternativa alla produzione musicale standardizzata, un’oasi di autenticità in un panorama dominato dalla performance superficiale. Lunaria si propone, dunque, come un evento “sartoriale”, curato nei minimi dettagli, espressione di una ricerca artistica che rifiuta la banalità e la serialità. L’attenzione alla qualità, l’impegno a presentare artisti di spessore e la scelta di location suggestive, testimoniano la volontà di offrire al pubblico un’esperienza unica e memorabile. Ogni concerto sarà caratterizzato da comodi posti a sedere e un inizio preciso alle ore 21:30, per garantire un’esperienza di fruizione ottimale.