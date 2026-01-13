Macerata: Alleanza tra Comune, Università e Accademia per un Nuovo City Branding

- PUBBLICITA -

Macerata proietta la sua identità: un’alleanza strategica tra Comune, Università e Accademia per un City Branding innovativoUn’intesa formale sigla un percorso di crescita culturale ed economica per Macerata, testimoniando un impegno sinergico tra il Comune, l’Università e l’Accademia di Belle Arti.

La firma del protocollo d’intesa, avvenuta in Municipio, segna un passaggio cruciale nello sviluppo del city branding cittadino, un’iniziativa nata dalla condivisione di una visione strategica volta a definire e promuovere un’immagine coerente e riconoscibile di Macerata a livello nazionale e internazionale.

La cerimonia ha visto la presenza di figure chiave: il Sindaco Sandro Parcaroli, l’Assessore al Turismo Riccardo Sacchi, il Rettore John McCourt e il Direttore dell’Accademia Piergiorgio Capparucci, a sottolineare il ruolo centrale di queste istituzioni, pilastri del tessuto culturale e formativo locale.

L’iniziativa, resa possibile grazie a finanziamenti europei del programma ITI, si concretizza nell’implementazione di una nuova identità visiva, frutto dell’ingegno dello studio di Leonardo Sonnoli, figura di spicco nel panorama internazionale del graphic design.Il protocollo non è un atto isolato, ma l’apice di un processo evolutivo iniziato tempo addietro, caratterizzato da una collaborazione continua e proficua tra le istituzioni coinvolte, affiancate da un ampio network di stakeholder culturali, sociali ed economici.

Questo approccio partecipativo ha permesso di armonizzare azioni, consolidare progettualità e definire una visione condivisa, posizionando Macerata al centro di un racconto autentico e distintivo.

La consapevolezza che la promozione efficace di una città non può prescindere dalla partecipazione attiva e responsabile di tutti gli attori che ne animano la vita quotidiana ha guidato la genesi di questa iniziativa.

Il protocollo rafforza una rete preesistente, tessuta tra istituzioni, mondo della formazione, associazioni di categoria, imprese e realtà culturali, con l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio immateriale e materiale di Macerata: storia, arte, cultura, tradizioni e capacità produttive.

L’alleanza mira a costruire un’immagine forte e riconoscibile attraverso strategie di comunicazione integrate, progetti culturali condivisi, eventi tematici e iniziative di promozione mirate.

Il Comune assume un ruolo di guida e supporto, facilitando il coinvolgimento del territorio e garantendo la necessaria infrastruttura istituzionale e organizzativa.

Università e Accademia, a loro volta, offrono competenze specialistiche, stimoli creativi, spazi dedicati e l’apporto attivo di docenti e studenti, creando un ecosistema di innovazione e sviluppo.

Un Tavolo di Coordinamento dedicato al city brand supervisionerà l’implementazione e monitorerà i risultati, assicurando coerenza e efficacia.

Il percorso, triennale, prevede una fase di valutazione continua e un approccio flessibile per adattarsi alle mutevoli esigenze del contesto socio-economico.