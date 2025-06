Mario Giacomelli: Targa nel cuore delle Marche, un omaggio all’artista

Nel cuore di Palazzo delle Marche, ad Ancona, si erge ora una targa, un omaggio solenne a Mario Giacomelli, figura cardine della fotografia italiana del Novecento. L’evento, celebrato in concomitanza con il centenario della sua nascita, è stato inaugurato dal Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, segnando un’intima connessione tra l’arte di Giacomelli e l’identità culturale delle Marche.La targa, un punto fermo nel percorso di chi varca la soglia dell’Assemblea legislativa, incide la cronologia di una vita dedicata all’esplorazione visiva: Senigallia, agosto 1925 – Ancona, 25 novembre 2000. Ma più che una semplice registrazione di date, la targa celebra un artista definito “fotografo cosmopolita”, un titolo che ne sottolinea la capacità di trascendere i confini geografici, proiettando la sua visione universale. L’incisione riporta la sua celebre frase: “il linguaggio diventa traccia, necessità, spirito”, un’affermazione che svela il processo creativo di Giacomelli, un’emersione di forma non imposta dall’esterno, bensì generata dall’intimo dialogo tra l’artista e il mondo. Latini ha espresso il desiderio che questa targa diventi un costante promemoria: “Chi entrerà in questo palazzo saprà che Mario Giacomelli fa parte delle fondamenta culturali delle Marche.” Non si tratta solo di onorare un artista, ma di radicare nella collettività la sua eredità, un invito a riflettere sulla sua capacità di cogliere l’essenziale.Giacomelli, attraverso la sua fotografia, ha offerto al mondo un ritratto vivido e profondo delle Marche, una regione non intesa come semplice territorio, ma come scrigno di interiorità, di verità non urlate, di sentimenti autentici. La sua opera è un ponte tra il locale e il globale, un’espressione della ricchezza spirituale che permea il paesaggio marchigiano.Alla cerimonia ha partecipato anche l’eurodeputato Carlo Ciccioli, che ha ribadito la potenza comunicativa delle immagini di Giacomelli, capaci di esprimere emozioni e verità spesso al di là delle parole scritte. La sua fotografia, un linguaggio universale, lascia un segno indelebile nell’animo di chi la osserva, un’esperienza emotiva che trascende la mera contemplazione estetica.L’iniziativa, più in generale, apre una riflessione più ampia: Palazzo delle Marche, simbolo della storia e dell’identità regionale, potrebbe aspirare a divenire un vero e proprio Pantheon dei grandi marchigiani del Novecento, un luogo di memoria e ispirazione per le generazioni future, un crogiolo di eccellenze artistiche e intellettuali che hanno contribuito a definire l’anima delle Marche. La targa a Giacomelli è solo il primo passo verso la costruzione di un’eredità duratura.