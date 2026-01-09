Monteprandone: Patto per la Lettura, un futuro di cultura condivisa.

- PUBBLICITA -

Il Comune di Monteprandone, con un atto di indirizzo programmatico di forte impatto culturale, ha formalizzato il “Patto per la Lettura” attraverso una delibera di giunta, delineando un percorso strategico per il periodo 2026-2030.

Più che un semplice accordo, questo Patto si configura come un vero e proprio strumento di governance, un modello di collaborazione teso a rafforzare il tessuto culturale locale e a promuovere un ecosistema della lettura dinamico e inclusivo.

L’iniziativa risponde a una crescente consapevolezza della necessità di superare le tradizionali forme di intervento culturale, spesso isolate e frammentate.

Il Patto per la Lettura ambisce a costruire una rete organica, un’interconnessione virtuosa tra gli attori del mondo culturale: biblioteche comunali e provinciali, scuole di ogni ordine e grado, associazioni culturali, librerie indipendenti, istituzioni pubbliche a livello regionale e nazionale, e anche realtà private sensibili alla promozione del libro e della lettura.

L’obiettivo primario non è limitarsi alla mera divulgazione del libro, ma stimolare una vera e propria cultura della lettura, capace di coinvolgere attivamente la comunità locale.

Ciò implica la progettazione di azioni sinergiche e continuative, che vadano oltre l’organizzazione di eventi sporadici.

Si tratta di creare percorsi di avvicinamento alla lettura per fasce di popolazione specifiche, promuovere l’alfabetizzazione in età prescolare, sostenere la lettura pubblica, incentivare la produzione di contenuti locali, e valorizzare il patrimonio librario e documentario del territorio.

Il Patto per la Lettura si pone come catalizzatore di un cambiamento culturale profondo, mirato a restituire al libro il ruolo centrale che merita nella vita delle persone.

Si tratta di un investimento sul futuro, un impegno a coltivare la curiosità intellettuale, a promuovere il pensiero critico, e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

L’azione congiunta di tutti gli attori coinvolti permetterà di creare un’offerta culturale diversificata e accessibile, in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e variegato.

Il successo del Patto dipenderà dalla capacità di costruire relazioni di fiducia, di favorire la condivisione di risorse e competenze, e di adottare un approccio partecipativo che coinvolga attivamente i cittadini nella definizione delle priorità e nella valutazione dei risultati.

Si tratta di un percorso ambizioso, ma necessario per garantire un futuro culturale ricco e prospero per il Comune di Monteprandone e per il suo territorio.