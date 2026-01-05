Monticelli: 350 bambini festeggiano l’Epifania tra solidarietà e speranza

- PUBBLICITA -

Un’ondata di calore umano avvolgerà Monticelli, ad Ascoli Piceno, il 6 gennaio, in un evento che trascende la semplice celebrazione dell’Epifania, divenendo un vibrante simbolo di solidarietà e di comunità.

Trecentocinquanta bambini, provenienti da nuclei familiari in difficoltà e accolti dalle strutture caritative locali, saranno i protagonisti di una festa pensata per illuminare i loro occhi e scaldare i loro cuori.

L’iniziativa, frutto della sinergia tra le parrocchie di San Giovanni Evangelista, Ss.

Simone e Giuda in Monticelli e Santa Rita in Brecciarolo, e della Caritas diocesana, si configura come un atto tangibile di vicinanza a coloro che necessitano di un sostegno, offrendo un momento di gioia e speranza in un periodo dell’anno spesso segnato da fragilità e difficoltà economiche.

L’evento non si limita a una distribuzione di doni, ma si propone di creare un’esperienza significativa, un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e di condivisione all’interno della comunità ascolana.

I bambini, nati tra il 2017 e il 2023, saranno accolti da una cornice di allegria e partecipazione, con calze traboccanti di dolciumi, generosamente offerti dal Gruppo Gabrielli, e giocattoli raccolti grazie all’impegno dell’associazione Futura APS e al sostegno del 235/o Reggimento Piceno.

Un gesto che va oltre la semplice donazione, testimoniando l’impegno di diverse realtà del territorio nel contrastare le disuguaglianze e promuovere l’inclusione sociale.

Un’attenzione particolare sarà riservata ai bambini accolti nelle case di accoglienza della Caritas e alle famiglie seguite dall’Emporio della Carità, luoghi di rifugio e di supporto per chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

L’iniziativa mira a offrire loro un’esperienza di festa speciale, un’occasione per dimenticare per un momento le difficoltà e ritrovare un senso di normalità e serenità.

L’atmosfera di festa sarà amplificata dalla presenza dei tradizionali Re Magi, interpretati con entusiasmo e dedizione dai ragazzi del reparto Scout Ascoli Piceno 4, che, con la loro partecipazione attiva, trasformeranno la consegna dei doni in un momento di forte impatto emotivo e simbolico.

Il loro ruolo non sarà meramente performativo, ma un vero e proprio ponte tra la tradizione e la concretezza dell’azione sociale.

Nonostante un possibile maltempo, la festa manterrà il suo programma, grazie alla tensostruttura della parrocchia dei Ss.

Simone e Giuda, che garantirà un ambiente protetto e accogliente per tutti i partecipanti.

Questo dettaglio sottolinea la volontà di non rinunciare alla gioia e alla condivisione, a prescindere dalle condizioni atmosferiche, confermando il forte legame tra fede, comunità e impegno sociale.

L’evento si configura quindi come una celebrazione non solo dell’Epifania, ma soprattutto della capacità di una comunità di tendere la mano a chi è in difficoltà, offrendo un piccolo, ma significativo, atto di speranza e di amore fraterno.