Nuovo Cinema Marche: Premi, Talenti e Omaggio ad Adriano Aprà

La 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro ha rappresentato un’occasione significativa per la Fondazione Marche Cultura, che, attraverso la Marche Film Commission, ha intrapreso un percorso innovativo per il sostegno e la promozione del cinema regionale. L’istituzione del premio “Marche Nuovo Cinema” segna un punto di svolta, un investimento strategico volto a identificare e a coltivare i talenti emergenti nel complesso ecosistema dell’audiovisivo marchigiano.I primi tre riconoscimenti sono stati assegnati a Giulia Grandinetti (Potenza Picenza), Gianluca Santoni (Monte Urano) e Nicola Sorcinelli (San Costanzo), figure promettenti che incarnano la vitalità e la creatività del cinema regionale. L’assegnazione di opere d’arte originali, create da tre illustratrici e animatrici marchigiane di spicco – Mara Cerri, Magda Guidi e Virginia Mori – non è solo un premio in sé, ma anche un atto simbolico, che sancisce la connessione tra diverse forme d’espressione artistica e sottolinea l’importanza della creatività multidisciplinare. Parallelamente, l’iniziativa “I mestieri del cinema”, realizzata in collaborazione con Cna Cinema Marche, ha stimolato una riflessione profonda sulle dinamiche occupazionali, l’evoluzione delle professioni e l’architettura del comparto audiovisivo regionale. Il convegno ha offerto un’opportunità concreta per analizzare le sfide e le opportunità che attendono il settore, promuovendo un dibattito costruttivo tra operatori, professionisti e istituzioni.Il direttore della Marche Film Commission, Francesco Gesualdi, ha evidenziato l’importanza strategica della presenza attiva della Regione alla Mostra di Pesaro, non solo attraverso il riconoscimento dei nuovi talenti, ma anche attraverso l’organizzazione di anteprime esclusive e l’offerta di percorsi formativi mirati. Questo impegno sottolinea una visione a lungo termine, volta a rafforzare la filiera cinematografica marchigiana, promuovendone la crescita sostenibile e l’internazionalizzazione.La Fondazione Marche Cultura ha inoltre voluto rendere omaggio alla figura di Adriano Aprà, illustre critico, storico del cinema e intellettuale di riferimento, patrocinando l’intero programma di eventi dedicato alla sua memoria, con particolare attenzione al simposio “Adriano agli amici”. Questo gesto testimonia il profondo debito che il mondo del cinema ha nei confronti di Aprà, la cui opera ha contribuito in modo significativo a plasmare la storia e la cultura della Mostra di Pesaro, e più in generale, del cinema italiano. L’iniziativa si configura come un momento di celebrazione e di riflessione sull’eredità intellettuale di Aprà, invitando a una rilettura critica del suo pensiero e del suo contributo alla comprensione del linguaggio cinematografico. Il supporto a iniziative di questo tipo rafforza il legame tra la cultura regionale e il cinema, promuovendo la circolazione di idee e la formazione di un pubblico consapevole e appassionato.