Onde: Festival dell’Informazione tra Realtà e Futuro

Onde: Un Festival dell’Informazione tra Realtà, Responsabilità e FuturoSan Benedetto del Tronto si appresta a ospitare, dal 23 al 26 ottobre 2025, la seconda edizione del Festival Onde – Festival dell’Informazione, un evento di rilevanza crescente nel panorama culturale italiano.

Più che un semplice festival, Onde si configura come un laboratorio di idee, un crocevia di voci e prospettive volto a decostruire il complesso ecosistema dell’informazione contemporanea.

Organizzato da un collettivo di figure professionali – Libreria Nave Cervo, Micol Flammini, Mario Di Vito, Raffaella Stacciarini e l’Associazione Extrema Ratio – con il sostegno del Comune di San Benedetto, il festival ambisce a creare uno spazio aperto e inclusivo, dove giornalisti, studiosi, esperti e cittadini possano confrontarsi su temi cruciali per la comprensione del nostro tempo.

L’obiettivo è promuovere una cultura dell’informazione responsabile, consapevole e critica, in grado di contrastare le derive della disinformazione e del sensazionalismo.

La programmazione di Onde 2025 si articola in otto appuntamenti distinti, ciascuno concepito per stimolare il dibattito e offrire strumenti interpretativi per navigare nel mare magnum di notizie e opinioni.

Un’attenzione particolare è rivolta alle nuove generazioni, con un evento dedicato agli studenti degli istituti superiori, “Leggere il giornale”, condotto da Fabio Bogo e Mario Di Vito.

L’iniziativa mira a formare lettori attenti e consapevoli, capaci di distinguere le fonti affidabili dalle fake news e di sviluppare un pensiero critico.

Il festival non si limita a esplorare le dinamiche interne al mondo dell’informazione, ma si proietta verso l’esterno, affrontando temi di risonanza globale.

L’apertura del festival, “Le voci del territorio”, sarà un’occasione per analizzare il ruolo dell’informazione locale e il suo impatto sulla comunità.

Seguiranno approfondimenti su temi come i diritti umani (“Diritti senza confini”), i conflitti internazionali (“La guerra bollente”), la giustizia penale (“Altre prigioni”, “Dialoghi sul carcere”) e le dinamiche geopolitiche che plasmano il nostro presente.

Onde non è solo un evento culturale, ma un investimento nel futuro della cittadinanza attiva e responsabile.

Come sottolineato dalle autorità locali, rappresentate dal vicesindaco Laura Camaioni e dall’assessore Cinzia Campanelli, il festival contribuisce a rafforzare l’identità di San Benedetto del Tronto come città dinamica, attenta alle sfide del nostro tempo e proiettata verso un futuro basato sulla conoscenza e sul dialogo.

Onde si pone, dunque, come un faro nell’oscurità della post-verità, illuminando il cammino verso un’informazione più trasparente, accurata e al servizio della collettività.