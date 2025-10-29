Palazzo Pianetti: Un’Escape Room tra Arte, Storia e Benessere

Un Viaggio Immersivo tra Arte, Storia e Benessere: “Il Segreto di Palazzo Pianetti”Jesi, scrigno d’arte e storia nel cuore delle Marche, offre un’esperienza unica e coinvolgente: “Il Segreto di Palazzo Pianetti”, un’escape room che trasforma la scoperta del patrimonio artistico in un’avventura interattiva.

Il 14 e 15 dicembre, il secondo piano di questo maestoso palazzo, cuore pulsante della collezione d’arte contemporanea, si anima per un evento che va oltre la semplice fruizione museale, invitando i partecipanti a diventare protagonisti di una narrazione avvincente.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Jesi e dai Musei Civici di Palazzo Pianetti, offre un’opportunità inedita di esplorare gli appartamenti privati che un tempo ospitarono la famiglia Pianetti.

Otto giocatori per turno si immergono in un percorso guidato, un viaggio nel tempo illuminato dalla presenza scenica e dalla recitazione magistrale di Lucia Palozzi, che incarna l’istrionica contessa Azzolino, figura enigmatica e affascinante del XIX secolo.

La contessa, figura di spicco nella vita sociale di fine ‘800, si narra abbia intuito una connessione profonda tra arte, natura e longevità, sviluppando una formula segreta per il benessere ispirata dall’ambiente che la circondava.

Questa formula, oggi perduta, si rivelerà solo a chi saprà decifrare gli indizi disseminati tra le sale del palazzo: dettagli architettonici, simboli nascosti, opere d’arte cariche di significato.

Un vero e proprio rebus storico-artistico che stimola l’ingegno e la collaborazione.

Il tempo a disposizione è limitato: sessanta minuti per svelare il mistero, un ritmo serrato che intensifica l’emozione e la sfida.

L’atmosfera rarefatta, accentuata dall’illuminazione suggestiva e dalla componente narrativa, amplifica il senso di immersione, trasformando il percorso in un vero e proprio rituale di scoperta.

L’iniziativa, sostenuta da Herbal Touch, azienda leader nel settore della biocosmesi, sottolinea un approccio olistico al benessere.

Vincenza Fresta, rappresentante di Herbal Touch, evidenzia come la cura del corpo non possa prescindere dall’apprezzamento del bello, dell’arte e dalla rarità di luoghi come Palazzo Pianetti, veri e propri baluardi di cultura e storia.

L’escape room diventa così un veicolo per veicolare un messaggio profondo: il benessere risiede nell’armonia tra corpo, mente e ambiente, e l’arte ne è un elemento imprescindibile.

L’evento si protrarrà fino alle ore 22, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza unica anche in notturna, intensificando l’atmosfera di mistero e fascino.

Un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza e il patrimonio culturale del territorio marchigiano, stimolando la mente e il corpo in un’esperienza indimenticabile.