lunedì 20 Ottobre 2025
17.9 C
Ancona
Ancona Cultura

Paola Angelini vince il Premio Osvaldo Licini 2025

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La scena artistica italiana celebra un nuovo talento con l’assegnazione del Premio Osvaldo Licini 2025, un riconoscimento prestigioso che ambisce a illuminare le figure più significative della pittura contemporanea.

Il verdetto, annunciato durante un evento solenne presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, ha incoronato Paola Angelini, artista marchigiana nata a San Benedetto del Tronto nel 1983.

Alla cerimonia hanno presieduto Renata Cristina Mazzantini, direttrice della galleria romana, Alessandro Zechini, curatore del premio, Andrea Valentini, presidente di Arte contemporanea picena, e Roberta Faraotti, rappresentante dell’azienda Fainplast, partner dell’iniziativa.

Il premio Licini, nato per onorare la memoria dell’omonimo artista, non si limita a premiare l’abilità tecnica, ma ricerca l’originalità concettuale e la capacità di dialogare con la tradizione pittorica italiana, proiettandola verso nuove sperimentazioni.

La selezione di Angelini, tra una rosa di quattro candidati di eccezionale talento, è frutto di un’approfondita valutazione condotta da una commissione di esperti – curatori, critici, direttori museali e artisti – provenienti da tutto il territorio nazionale.

Un processo deliberativo complesso, basato su segnalazioni autonome e indipendenti, ha garantito l’oggettività e la validità del giudizio, riflettendo la varietà di prospettive all’interno del panorama dell’arte contemporanea.
Paola Angelini si distingue per una pittura che trascende la mera rappresentazione, configurandosi come un’indagine poetica e storica sulla memoria collettiva e sul significato dell’immagine nell’era digitale.
La sua opera si caratterizza per una stratificazione di velature e cromie che danno vita a figure e paesaggi evanescenti, sospesi tra passato e presente.

Attraverso un linguaggio pittorico evocativo, Angelini rielabora miti e archetipi, intrecciandoli con riferimenti storici e una sensibilità contemporanea che interroga l’essenza stessa dell’esperienza visiva.
La sua pittura non è solo contemplazione, ma un processo attivo di decodifica, un invito a riflettere sulla nostra relazione con il tempo, il luogo e le narrazioni che ci plasmano.

Il percorso artistico di Angelini, in rapida ascesa, l’ha portata a esporre in sedi di prestigio internazionale, testimoniando il suo riconoscimento a livello globale.
Dalle sale del Museo Ca’ Pesaro di Venezia alla vibrante scena artistica di New York, passando per le istituzioni culturali di Prato e Hong Kong, la sua opera ha conquistato il pubblico e la critica.
Mostre personali come “Il tuffatore” (Fondazione Coppola, Vicenza, 2022), la partecipazione a “Pittura Italiana Oggi” (Triennale di Milano, 2023) e la recente “Image outside of time” (Hong Kong, 2024) hanno consolidato la sua posizione come una delle voci più originali e significative della pittura europea contemporanea.
Il Premio Osvaldo Licini 2025 rappresenta un ulteriore, importante capitolo di questa promettente carriera.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap