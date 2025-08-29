Pergola: Cento Bacheche per la Pace, un’arte di resilienza.

Dalle strette vie di Pergola, nel cuore del territorio dei Montefeltro, si leva un’eco di speranza e resilienza.

Un collettivo di cittadine, animato da una profonda sensibilità e da un desiderio palpabile di cambiamento, ha dato vita a “Cento Bacheche per la Pace”, un’iniziativa artistica di straordinaria originalità che trasforma il tessuto urbano del centro storico in un vibrante manifesto di pacifismo.

L’idea, germogliata in risposta al crescente eco di dolore e disperazione emerso dai conflitti globali, non si limita a un’espressione di cordoglio, ma si configura come un atto performativo, un invito alla riflessione e un’affermazione di valori umani fondamentali.

A partire dal 9 agosto, le tradizionali bacheche pubbliche, spesso utilizzate per avvisi e comunicazioni burocratiche, si sono metamorfose in tele improvvisate, accogliendo opere d’arte create da artiste locali e cittadini sensibili.

L’iniziativa, promossa e supportata dalla Pro Loco di Pergola, non è una mera operazione di “arredo urbano”.

Essa si propone di attualizzare il concetto di “bacheca” come spazio di condivisione e di dialogo, offrendo una piattaforma alternativa alla narrazione dominante spesso incentrata sulla violenza e sulla divisione.

Ogni bacheca, un piccolo palcoscenico, racconta storie di speranza, di resilienza, di impegno civile, di amicizia tra popoli.

Le opere esposte, realizzate con tecniche e materiali diversi – pittura, fotografia, scultura, collage – affrontano il tema della guerra e della pace da prospettive inedite.

Non si tratta di semplici manifesti contro la guerra, bensì di riflessioni profonde sulla natura umana, sulla fragilità della vita, sulla necessità di costruire ponti tra culture diverse.

Si esplorano le conseguenze psicologiche dei conflitti, si evocano memorie di pace, si promuovono valori di solidarietà e di compassione.

“Cento Bacheche per la Pace” vuole essere un segnale forte e chiaro per la comunità, un’occasione per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, specialmente dei più giovani, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di promuovere una cultura di pace e di non violenza.

L’iniziativa non si esaurisce con l’esposizione delle opere: sono previsti eventi collaterali, incontri, laboratori creativi, performance artistiche per coinvolgere il pubblico e approfondire il tema della pace in tutte le sue sfaccettature.

Più che un’iniziativa locale, “Cento Bacheche per la Pace” aspira a diventare un modello replicabile, un esempio di come l’arte e la creatività possano essere strumenti potenti per promuovere il cambiamento sociale e per costruire un futuro più giusto e pacifico per tutti.

Pergola, con la sua iniziativa, si conferma un piccolo ma significativo faro di speranza in un mondo tormentato da conflitti e divisioni, dimostrando che anche le azioni più semplici, se animate da un profondo senso di umanità, possono lasciare un segno indelebile.