Pesaro e il Cinema del Mondo: 61a Mostra Internazionale

Pesaro si apre al cinema del mondo: la 61a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema celebra memoria, innovazione e futuroPesaro si appresta a celebrare un’altra edizione della sua prestigiosa Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, un evento che da sei decenni incarna l’eccellenza culturale e l’apertura verso le nuove tendenze cinematografiche globali. Con il sostegno cruciale del Ministero della Cultura, del Comune di Pesaro e della Regione Marche, e sotto la direzione artistica di Pedro Armocida, il festival si configura come un crocevia di linguaggi, un dialogo tra passato, presente e futuro del cinema.L’apertura, prevista per il 14 giugno, vedrà la proiezione di “La Scuola” di Daniele Luchetti in Piazza del Popolo, un’occasione per ripercorrere il trentennale di un film che ha segnato un’epoca e ridefinito un genere. La serata inaugurale sarà arricchita dalla presenza del regista, che dialogherà con Barbara Sorrentini, offrendo spunti e riflessioni sul suo percorso artistico.Ma il cuore pulsante del festival non si limita all’evento inaugurale. Nel pomeriggio, il Teatro Sperimentale ospiterà un focus dedicato al complesso universo del cinema di guerra fascista, con la proiezione di opere fondamentali come “Il Teatro delle Meraviglie” di Flavio Calzavara e “La Nave Bianca” di Roberto Rossellini. Questa sezione, oltre a offrire una retrospettiva storica, stimola una riflessione critica sul ruolo del cinema come strumento di propaganda e sulla necessità di analizzare il passato con uno sguardo lucido e consapevole.La sezione delle Proiezioni Speciali aprirà con “Il Ragazzo della Drina,” un documentario realizzato in collaborazione con l’Associazione Lutva e Time for Peace and Development Marche, a commemorazione del trentennale del genocidio di Srebrenica. La presenza del regista Zijad Ibrahimovic, originario della città bosniaca, conferisce all’evento un profondo significato emotivo e testimonia l’impegno del festival nel promuovere la consapevolezza e la memoria delle tragedie umane.La presentazione ufficiale ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama culturale e istituzionale, tra cui il segretario generale Cristian Della Chiara, la presidente della Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Giuliana Gamba, il vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini, e i partner e sponsor che contribuiscono alla realizzazione del festival. L’identità visiva dell’evento, firmata da Simone Massi, si distingue per l’uso di una grafica minimalista, in bianco e nero, punteggiata da tocchi vermigli, che evoca un cinema artigianale, quasi una “scrittura” visiva, realizzata con mezzi semplici ma potenti.La Presidente della Fondazione Pesaro Nuovo Cinema, Giuliana Gamba, ha espresso grande soddisfazione per l’opportunità di essere coinvolta in un festival di tale prestigio, sottolineando il suo profondo legame con la città di Pesaro e la volontà di proseguire il percorso di innovazione e contemporaneità che ha caratterizzato i precedenti eventi. L’eredità di maestri come Micciché, Apra’ e Bruno Torri, a cui si aggiunge ora la direzione di Pedro Armocida, rappresenta un patrimonio culturale inestimabile da custodire e valorizzare.Il Sindaco Andrea Biancani ha enfatizzato il ruolo centrale del festival nell’identità culturale di Pesaro, sottolineando la sua capacità di coniugare la celebrazione del cinema d’autore con l’apertura verso le nuove generazioni e la valorizzazione del territorio, in linea con il ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. La 61a edizione si configura come un ponte tra passato e futuro, un terreno fertile per la nascita di nuovi talenti e la diffusione di una cultura inclusiva e di qualità, capace di parlare al mondo e accogliere il mondo a Pesaro.