Piceno Cinema Festival 2025: Emozioni, Cinema e Riflessioni a San Benedetto

Il sipario si è chiuso sulla prima fase del Piceno Cinema Festival 2025, un evento di rilievo culturale che ha trovato la sua culla nel Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto.

Un’iniziativa promossa dall’associazione Gli O’Scenici, in sinergia con l’Accademia AIFAS, che si propone di valorizzare il cinema d’autore e di ricerca, offrendo uno spazio di dialogo tra artisti e pubblico.

L’atto conclusivo della settimana sanbenedettese ha visto l’assegnazione del prestigioso Premio Città di San Benedetto al cortometraggio “Malamente” di Giovanni Guidelli, un’opera che si immerge nelle ombre della Toscana del 1963.

Il film, un’esplorazione potente e malinconica, svela il percorso di un uomo rilasciato da un istituto psichiatrico, trascinando lo spettatore in un groviglio di segreti e traumi legati a un passato bellico, e sollevando interrogativi sulla natura della memoria collettiva e individuale, sulla fragilità umana e sulla difficoltà di ricostruire un’identità dopo un evento traumatico.

Oltre al riconoscimento principale, la giuria ha voluto sottolineare il talento emergente con una menzione speciale per “La paura dei numeri” di Mauro John Capece, un lavoro che, presumibilmente, affronta tematiche di disagio esistenziale e difficoltà di comunicazione, e ha premiato il lungometraggio “Si todas las puertas se cierran”, presentato da Suor Chalo, un’opera che suggerisce un impegno sociale e una riflessione sulla fede e la speranza in contesti difficili.

La serata è stata animata dalla presenza carismatica di Alessandro Haber, ospite d’onore e figura centrale del panorama artistico italiano.

Haber, accompagnato dal giovane Denis Nazzari, regista del cortometraggio “Prova d’amore”, ha regalato al pubblico un monologo brillante e toccante, mescolando aneddoti personali, riflessioni sul cinema come specchio della società, incursioni nella politica contemporanea e considerazioni sulla complessità dell’esistenza.

La performance, intrisa di ironia e umanità, ha creato un legame profondo con il pubblico, elevando la serata a un momento di rara intensità emotiva.

Il culmine dell’evento è stato raggiunto con l’esecuzione de “La valigia dell’attore”, un brano iconico scritto da Francesco De Gregori proprio in omaggio alla figura dell’attore nomade e perennemente in viaggio, simbolo di una vita dedicata all’arte e alla ricerca di senso.

Il Piceno Cinema Festival non si ferma qui, ma si sposta a Montalto delle Marche, dove proseguirà con l’arrivo di Francesco Venditti e Giuseppe Piccioni.

L’edizione 2025 si articola attorno al tema “Dentro un abbraccio”, un invito a riflettere sulla solitudine, un male diffuso nella società contemporanea, e sull’urgente bisogno di connessione umana, di riconoscimento e di conforto reciproco, valori essenziali per costruire un futuro più inclusivo e solidale.

Il festival si propone, quindi, come un’oasi di umanità in un mondo spesso segnato dall’individualismo e dalla disillusione.