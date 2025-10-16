Premio Marche Rinasce: Arte, Storia e Innovazione ad Ancona

Dopo un’interruzione di un quarto di secolo, il Premio Marche, prestigiosa biennale d’arte contemporanea istituita nel 1957 per volere del sindaco Alfredo Trifogli, riemerge ad Ancona, riaffermando il suo ruolo cruciale nel panorama artistico italiano.

La ripresa si concretizza con la mostra “Erratica”, che animerà la suggestiva Mole Vanvitelliana dal 22 novembre 2025 al 28 febbraio 2026, segnando un capitolo di rinnovamento per questa istituzione culturale.

La mostra, frutto della collaborazione tra l’Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche (Amia), il Comune di Ancona e sostenuta dalla Regione Marche, si sviluppa attorno a tre nuclei tematici distinti.

La prima sezione, curata da Marco Tittarelli, offre un viaggio retrospettivo dagli albori del Premio fino agli anni Novanta, celebrando il patrimonio della Pinacoteca Podesti, un tesoro artistico che ha progressivamente arricchito il proprio inventario grazie alle opere premiate.

Questa sezione mira a ricostruire la traiettoria storica dell’iniziativa, rivelando le influenze e le evoluzioni che l’hanno plasmata.

La seconda parte, curata da Elena Pontiggia e Gabriele Simongini, si focalizza sul vuoto lasciato dall’assenza del Premio nel contesto anconetano tra il 2000 e il 2024.

Venticinque artisti, figure chiave dell’arte contemporanea nazionale, vengono presentati per testimoniare la ricchezza e la vitalità di un periodo che, pur privo della presenza fisica del Premio, ha continuato a generare opere di grande valore.

Quest’analisi comparativa mira a comprendere l’impatto dell’interruzione e a valorizzare il contributo degli artisti che hanno operato in quegli anni.

Infine, la terza sezione, guidata da Giacinto Di Pietrantonio, proietta lo sguardo verso il presente e il futuro dell’arte contemporanea.

Una ventina di autori, tra cui talenti marchigiani, presentano le loro opere, definendo lo stato attuale del linguaggio artistico e aprendo nuove prospettive.

All’interno di questa sezione, verrà eletto il vincitore del Premio Marche 2025, a cui sarà conferita la prestigiosa targa Alfredo Trifogli, un riconoscimento che celebra l’eccellenza e l’innovazione.

La scelta della Mole Vanvitelliana come sede della mostra non è casuale.

L’imponente architettura, testimone della storia anconetana, crea un dialogo suggestivo con le opere esposte, amplificandone il significato e l’impatto emotivo.

L’assessora comunale alla Cultura, Marta Paraventi, sottolinea come questa ripresa contribuisca a rafforzare l’identità culturale della città.

Il supporto di Estra e ViVa Energia permette inoltre la pubblicazione di una prima guida dedicata alla scultura contemporanea presente sul territorio urbano, incentivando la fruizione artistica e promuovendo il turismo culturale.

Un ciclo di conferenze a ingresso libero, ospitato dal Museo Omero dal 24 ottobre al 13 novembre, offre un’opportunità di approfondimento sulla storia del Premio Marche, stimolando la riflessione critica e promuovendo la conoscenza del patrimonio artistico regionale.

Questo evento collaterale mira a coinvolgere il pubblico in un percorso di scoperta e di dialogo, consolidando il legame tra la città e la sua storia culturale.