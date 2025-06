Recanati: Estate di Esperienze Immersive tra Cultura e Natura

Un’estate ricca di esperienze immersive attende Recanati e il suo fertile territorio circostante. L’Associazione Operatori Turistici, in un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio culturale e naturale locale, ha ideato un calendario estivo vibrante, un vero e proprio invito a esplorare l’anima profonda della città leopardiana e delle sue campagne. Da giugno a settembre, oltre sessanta eventi offriranno spunti di scoperta per un pubblico eterogeneo, residenti e visitatori, in un connubio di attività pensate per risvegliare i sensi e nutrire la curiosità.Più che semplici tour, si tratta di itinerari esperienziali. Immaginatevi immersi nei profumi selvatici durante un’escursione guidata alla ricerca di erbe spontanee, apprendendo le loro proprietà e il loro utilizzo nella tradizione culinaria locale. O lasciarvi avvolgere dalla luce dorata del tramonto durante una passeggiata panoramica, un momento di contemplazione che cattura l’essenza della bellezza marchigiana. Per gli amanti della pedalata, un tour in e-bike permetterà di percorrere le colline con disinvoltura, ammirando paesaggi mozzafiato e scoprendo borghi nascosti.Ma l’offerta non si limita alla scoperta del paesaggio. Recanati, terra di poeti e d’arte, si svela in un’inedita luce grazie al ritorno di “Recanati Insolita”. Le guide turistiche Chiarenza Gentili Mattioli e Stefania Caporalini, con la preziosa collaborazione di Uniper e dei Musei Civici, conducono un ciclo di dieci percorsi tematici che svelano le storie dimenticate di ville e palazzi storici, di chiostri silenziosi e giardini segreti. Non semplici edifici, ma custodi di memorie, testimoni di un passato ricco di personaggi illustri, di tradizioni artigianali e di mestieri ormai scomparsi.Questi tour insoliti offrono la possibilità di addentrarsi nell’arte che permea ogni angolo del territorio, riscoprendo dettagli architettonici, opere d’arte nascoste e aneddoti curiosi che arricchiscono la comprensione della cultura locale. L’iniziativa mira a creare un ponte tra il passato e il presente, offrendo una prospettiva nuova e stimolante sulla città di Leopardi e sulla sua eredità culturale.L’obiettivo primario è quello di promuovere un turismo responsabile e consapevole, che valorizzi le risorse locali e che contribuisca a creare un’esperienza autentica e memorabile per ogni visitatore. Un’estate all’insegna della scoperta, del benessere e della condivisione, un invito a lasciarsi sorprendere dalla bellezza e dall’ospitalità di Recanati.