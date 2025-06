Rossini Opera Festival vince premio per innovazione digitale nell’opera

Il Rossini Opera Festival, in collaborazione con Indici Opponibili e con il prezioso sostegno di Ministero della Cultura, EBWorld, Fondazione G. Rossini, Unitel, Casa Ricordi, Cte Square Pesaro e Orchestra Sinfonica G. Rossini, celebra un traguardo significativo: l’acquisizione del Premio Gianluca Spina 2025 per l’Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali. Questo prestigioso riconoscimento, conferito dall’Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura presso la School of Management del Politecnico di Milano, sottolinea l’efficacia e l’originalità di “Rof Up!”, un’applicazione didattica concepita per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’opera e, in particolare, al genio musicale di Gioachino Rossini.La cerimonia di premiazione, integrata nel Convegno di Presentazione dei Risultati dell’Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura, patrocinato dall’Associazione Gianluca Spina Ets, ha rappresentato un momento di riflessione sull’importanza cruciale della tecnologia come volano per la fruizione e la comprensione del patrimonio culturale. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di impegno del Rossini Opera Festival verso la divulgazione e la formazione, un percorso che affonda le sue radici nel 2010 con il progetto “Crescendo per Rossini”.“Crescendo per Rossini” ha saputo, nel corso degli anni, estendere il suo raggio d’azione da un’iniziale focalizzazione sulle scuole dell’obbligo a una platea sempre più vasta, coinvolgendo istituti scolastici non solo della provincia di Pesaro, ma anche di altre regioni. “Rof Up!”, finanziato tramite un bando del Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali Musica 2023, si configura come uno strumento educativo innovativo all’interno di questo progetto più ampio, offrendo un approccio didattico interattivo e coinvolgente.Cristian Della Chiara, direttore generale del Rossini Opera Festival, ha espresso con chiarezza la profonda convinzione del ruolo trasformativo della tecnologia nel campo della cultura, evidenziando come essa possa diventare un potente alleato per la divulgazione e la formazione dei giovani. Questo riconoscimento non è solo un motivo di orgoglio, ma anche un incoraggiamento a proseguire e intensificare l’impegno nella diffusione della conoscenza di Gioachino Rossini e della sua inestimabile eredità musicale, contribuendo a plasmare una nuova generazione di appassionati e consapevoli fruitori dell’opera. L’iniziativa testimonia la volontà di superare le barriere tradizionali, sfruttando le potenzialità digitali per rendere l’opera lirica accessibile e stimolante per tutti.