Ruota panoramica al Lido di Fano: torna il cuore del divertimento.

Il Lido di Fano ha ritrovato un’icona, un simbolo di festa e di sguardo rivolto all’orizzonte, con l’inaugurazione della nuova ruota panoramica. L’evento, accolto da una folta partecipazione di pubblico, segna un punto di svolta per un’area che, in passato, ha rappresentato un elemento centrale dell’offerta turistica e ricreativa della città. La dismissione dei campi da padel, pur necessaria per la riqualificazione degli spazi, aveva lasciato un vuoto che rischiava di compromettere l’attrattività estiva del Lido.L’installazione della ruota non si configura semplicemente come una nuova attrazione, ma come un intervento strategico di rigenerazione urbana e sociale. “Vogliamo restituire al Lido il ruolo di cuore pulsante della nostra città,” ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi, sottolineando l’importanza di offrire esperienze uniche e memorabili per i visitatori e per i residenti. Il gesto si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del lungomare, un territorio ricco di storia e di potenziale, che necessita di essere costantemente curato e aggiornato per rispondere alle esigenze di un turismo in continua evoluzione.L’assessore ai grandi eventi, Alberto Santorelli, ha enfatizzato come questa iniziativa rappresenti un segnale forte per la comunità, un impegno concreto per il rilancio del Lido come polo di aggregazione e divertimento. La ruota panoramica, con la sua presenza scenografica e la sua capacità di offrire una prospettiva inedita sulla città e sul mare, mira a riconnettere il Lido con il suo passato glorioso, proiettandolo verso un futuro di rinnovato splendore. Oltre al valore ludico e spettacolare, l’iniziativa assume un significato più profondo, legato alla necessità di contrastare il degrado e di promuovere un’immagine positiva del territorio. La ruota, diventando un punto di riferimento visivo e un luogo di incontro, stimola l’economia locale, crea opportunità di lavoro e rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Si tratta di un investimento nel benessere collettivo, un gesto di speranza e di fiducia nel futuro del Lido di Fano e del suo lungomare. L’obiettivo è restituire alla città un luogo simbolo, un punto di vista privilegiato per ammirare la bellezza del territorio e per condividere emozioni indimenticabili.