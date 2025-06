Santoni Primavera/Estate 2026: Un Viaggio nelle Marche

La collezione uomo primavera/estate 2026 di Santoni, presentata oggi nel cuore pulsante di Milano Moda Uomo, si configura come una dichiarazione d’amore alla luce e al paesaggio marchigiano, terra d’origine del brand Adriatica. Più che una semplice ispirazione, la regione intesa come anima culturale e artigianale si traduce in un’estetica raffinata e contemporanea, capace di evocare la quiete delle colline, la vivacità del mare Adriatico e la preziosità della luce che filtra tra gli uliveti secolari.La collezione non è un mero trasferimento di immagini, ma un’interpretazione sensoriale. Santoni, noto per la maestria nella lavorazione della pelle, eleva l’artigianato a forma d’arte, intrecciando tradizione e innovazione. I colori, in questo senso, diventano elementi chiave: sfumature calde e terrose, che richiamano la terra e i materiali naturali, si mescolano a tocchi di blu intenso e verde smeraldo, riflettendo i colori del mare e della vegetazione che caratterizzano il paesaggio marchigiano.La silhouette della collezione è caratterizzata da un’eleganza disinvolta, pensata per l’uomo contemporaneo che ricerca comfort e stile senza rinunciare alla cura del dettaglio. Le linee sono pulite e fluide, i tagli impeccabili, mentre i materiali, rigorosamente selezionati per la loro qualità e provenienza, conferiscono un tocco di lusso discreto. Si percepisce un’attenzione particolare alla stratificazione, con capi che si sovrappongono e si completano a vicenda, offrendo al portatore la libertà di esprimere la propria individualità.L’attenzione ai dettagli è una costante. Le texture, lavorate a mano con tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione, raccontano storie di maestria e passione. Le cuciture, curate e precise, sono un segno distintivo della qualità Santoni. Anche i tessuti, dalla seta leggera al cotone pregiato, sono scelti per la loro capacità di accarezzare la pelle e garantire il massimo del comfort.La collezione non si limita alla dimensione dell’abbigliamento; include anche accessori che completano l’universo Santoni. Calzature iconiche, reinterpretate in chiave moderna, esprimono l’eccellenza del brand. Borse e cinture, realizzate con la stessa cura e attenzione ai dettagli, sono pensate per l’uomo che viaggia, che lavora, che vive intensamente.In definitiva, la collezione uomo primavera/estate 2026 di Santoni è un viaggio sensoriale nelle Marche, un omaggio alla luce, al paesaggio e all’artigianato di una terra ricca di storia e di bellezza. È una collezione che celebra l’uomo contemporaneo, un uomo elegante, raffinato e consapevole, capace di apprezzare la qualità, la tradizione e l’innovazione. È una collezione che incarna l’essenza stessa di Santoni: un brand che fa della pelle un’opera d’arte.