Scollegati: Riscoprire il Valore delle Relazioni Umane

“Scollegati”: Un invito a riconnettersi al cuore pulsante delle relazioni umaneIl 5 gennaio, il Teatro delle Muse di Ancona accoglierà “Scollegati”, un nuovo spettacolo teatrale prodotto dalla cooperativa sociale Oasi di Paradiso, che si propone come un’occasione di riflessione profonda sulle dinamiche familiari contemporanee e sulla crisi di contatto che permea la nostra società.

L’iniziativa, che vede una parte del ricavato devoluta alla Fondazione Salesi, si configura come un gesto concreto di solidarietà a favore di famiglie che affrontano sfide esistenziali delicate.

L’opera, ambientata nell’ambito di una famiglia apparentemente affiatata, esplora le fratture silenziose che si aprono quando la crescita personale si scontra con la difficoltà di mantenere un dialogo autentico.

La narrazione segue i percorsi individuali dei membri della famiglia, ognuno dei quali, di fronte alle incertezze della vita, tende a isolarsi, rifugiandosi in un mondo digitale o emotivo che offre una parvenza di controllo e sicurezza.

Lo spettacolo attinge alla filosofia del tempo, incarnata nelle figure di Chronos, il tempo misurabile e lineare, e di Kairos, il tempo opportuno, quello che coglie il momento giusto per agire e connettersi.

L’intreccio drammaturgico sottolinea l’importanza di riconoscere e valorizzare ogni istante, di cogliere le opportunità di relazione che si presentano, evitando di lasciarsi sopraffare dalla frenesia e dalla superficialità che spesso caratterizzano la nostra esistenza.

La Cooperativa Oasi di Paradiso, da anni impegnata in attività educative rivolte ai giovani, riconosce il teatro come uno strumento potente per promuovere la riscoperta di valori fondamentali: l’ascolto attivo, l’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro e la presenza autentica, un dono prezioso che spesso viene dimenticato nell’era della comunicazione virtuale.

Il progetto con la Fondazione Salesi rappresenta un esempio emblematico di questa vocazione alla solidarietà.

I giovani attori coinvolti, attraverso un percorso di formazione e sensibilizzazione, offrono un supporto emotivo e pratico a famiglie che si trovano ad affrontare la sofferenza e la fragilità della cura palliativa dei propri figli.

Il loro intervento, apparentemente semplice – un gioco condiviso, un aiuto nello studio, una presenza rassicurante – si rivela un balsamo per i genitori, permettendo loro di ritrovare un momento di respiro in un contesto di profonda sofferenza.

“Scollegati” non è solo uno spettacolo teatrale, ma un invito a rallentare, a guardare negli occhi chi ci sta accanto, a riscoprire il valore inestimabile della relazione umana, un legame che va nutrito con cura e attenzione, per ricostruire ponti e curare le ferite che la società contemporanea spesso infligge.