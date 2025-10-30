cityfood
Senigallia: Nata la Consulta per il Futuro della Fotografia

Redazione Aosta

Senigallia si proietta verso il futuro della cultura fotografica con l’attivazione di una Consulta della Fotografia, un organismo innovativo pensato per catalizzare e amplificare l’eredità artistica e culturale che la contraddistingue a livello nazionale.

La recente riunione preliminare, tenutasi in aula consiliare alla presenza di esponenti politici e rappresentanti delle associazioni fotografiche locali, ha segnato l’inizio formale di un percorso volto a definire strategie di sviluppo e valorizzazione del patrimonio fotografico senigalliese.
L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, riconosce la fotografia non solo come forma d’arte, ma come potente strumento di indagine sociale, di costruzione identitaria e di archivio mnemonico del territorio.

Senigallia, da tempo riconosciuta come un punto di riferimento per la fotografia in Italia, vanta un retaggio storico e artistico di inestimabile valore, radicato nella figura di Mario Giacomelli, maestro indiscusso capace di sublimare la quotidianità nelle sue opere.

La Consulta si pone l’obiettivo di preservare e promuovere la memoria della “scuola fotografica Misa”, nata sotto l’influenza di figure seminali come Giuseppe Cavalli, pioniere che ha gettato le basi per una poetica fotografica profondamente legata al paesaggio e all’uomo.
Il contributo di Cavalli, affiancato da quello di altri artisti di spicco – Adriano Malfagia, Piergiorgio Branzi, Silvio Pellegrini, Riccardo Gambelli, Ferruccio Ferroni, Alfredo Camisa e molti altri – ha contribuito a plasmare un linguaggio fotografico unico, caratterizzato da un’attenzione particolare alla luce, alla composizione e alla narrazione visiva.
La prima assemblea della Consulta, prevista a breve, fungerà da piattaforma di dialogo tra istituzioni locali, associazioni fotografiche e operatori culturali.
Sarà un momento cruciale per definire le priorità, elaborare progetti concreti e stabilire una visione condivisa per il futuro della fotografia a Senigallia.

Si intende discutere il ruolo della fotografia nell’educazione, nell’innovazione tecnologica e nel turismo culturale, esplorando nuove forme di fruizione e partecipazione.
La Consulta non si limiterà a celebrare il passato, ma si focalizzerà sullo sviluppo di nuove generazioni di fotografi, favorendo l’incontro tra tradizione e sperimentazione, e promuovendo iniziative volte a rafforzare l’immagine di Senigallia come capitale della fotografia italiana, un luogo dove l’arte e la cultura si fondono per raccontare storie, emozioni e identità.
L’obiettivo finale è trasformare la fotografia in un motore di sviluppo sociale ed economico, capace di generare opportunità e di arricchire il tessuto culturale del territorio.

