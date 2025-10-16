Settimana Barocca: Musica e Storia nelle Marche

Settimana Barocca nelle Marche: un Viaggio nel Patrimonio Musicale e Didattico del ‘600 e ‘700Dal 22 al 28 ottobre, le Marche si configurano come un crocevia imperdibile per gli appassionati di musica barocca, ospitando una settimana di eventi che spaziano dalla ricerca accademica alla fruizione concertistica, celebrando un patrimonio culturale di inestimabile valore.

L’iniziativa, promossa dal Festival Barocco delle Marche con il sostegno della Regione e di numerosi Comuni, tra cui Ancona e Jesi, mira a riscoprire e valorizzare il ricco tessuto musicale che ha caratterizzato il territorio marchigiano tra il Seicento e il Settecento.

L’itinerario musicale si apre mercoledì 22 ottobre con un convegno, “Patrimonio Musicale Marchigiano: Archivi e Biblioteche come Fonti di Conoscenza”, tenutosi presso il Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona.

Musicologi di spicco, come Gabriele Moroni e Paola Ciarlantini, in collaborazione con l’Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali, presenteranno le più recenti scoperte e ricerche condotte sugli archivi e le biblioteche regionali.

Questo incontro offrirà una panoramica dettagliata del lavoro di recupero e catalogazione del materiale musicale conservato, evidenziando le sfide e le opportunità che derivano dalla digitalizzazione e dalla condivisione di tali risorse.

Il giorno seguente, giovedì 23, il focus si sposta a Jesi con il convegno “Da Pergolesi a Bini: l’Eredità Violinistica Marchigiana nel Settecento”.

L’appuntamento, tenutosi a Palazzo della Signoria, amplierà la prospettiva, approfondendo il ruolo cruciale del violino nel panorama musicale regionale.

Interventi di Letizia Tombesi, curatrice della Biblioteca Planettiana, del violinista Federico Guglielmo, direttore dell’Orchestra Barocca delle Marche, di Gianni Gualdoni, rappresentante del Sistema Regionale e del collezionista Luca Moretti, offriranno spunti di riflessione sulla produzione violinistica, la tecnica esecutiva e le dinamiche sociali legate a questo strumento.

Sarà analizzato il contributo di compositori marchigiani, spesso meno noti, ma fondamentali per la storia del violino.

Parallelamente al convegno, alle 18:30, inaugura presso la Biblioteca Planettiana la mostra “Le Carte della Musica: Didattica Violinistica nel Secolo XVIII”.

L’esposizione, ad ingresso libero, offre un’occasione unica per ammirare oltre cinquanta documenti originali, manoscritti, stampe, trattati e partiture, provenienti dall’Archivio Moretti di Perugia e dalla biblioteca jesina.

Questi preziosi reperti illuminano le metodologie didattiche utilizzate per formare i violinisti del tempo, permettendo al pubblico di immergersi nel mondo dell’apprendimento musicale e di comprendere l’evoluzione della tecnica violinistica, dalle prime lezioni alle composizioni più avanzate.

L’iniziativa si propone di stimolare la ricerca e la didattica musicale, offrendo strumenti innovativi per la fruizione del patrimonio culturale marchigiano e promuovendo la consapevolezza del ruolo cruciale della musica nella costruzione dell’identità regionale.

Un concerto con programma di musica barocca marchigiana concluderà la settimana, i cui brani saranno registrati per un futuro disco, un ulteriore modo di diffondere e conservare questo inestimabile tesoro musicale.