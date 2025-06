Ad Ancona, dal 18 al 20 giugno, si apre un capitolo inedito nel panorama culturale e accademico locale: la Stanford Wind Symphony, prestigiosa formazione orchestrale della Stanford University, farà tappa nella città dorata. Questo evento, di portata internazionale, segna un’occasione unica di incontro e scambio tra due istituzioni di eccellenza, l’Università della California e l’Università Politecnica delle Marche, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice performance musicale.La visita dell’orchestra, composta da 65 giovani studenti-musicisti americani, si inserisce in un percorso di valorizzazione del territorio e di promozione dell’identità universitaria. L’iniziativa, che si colloca nel solco di eventi precedenti come l’Erasmus Generation Meeting e i Campionati Nazionali Universitari, rafforza il posizionamento dell’Università Politecnica delle Marche come polo attrattivo per studenti e ricercatori provenienti da tutto il mondo.Il gemellaggio con il Coro di Ateneo “UnivPM Sing the Future”, composto da circa 25 studenti, si configura come un vero e proprio laboratorio di esperienze, volto alla condivisione di metodologie didattiche, tecniche di performance e approcci alla gestione di un’istituzione musicale universitaria. La masterclass, condotta dal direttore dell’orchestra americana, Giancarlo Aquilanti (originario di Jesi, un ulteriore ponte tra le due culture), e dalla direttrice del Coro di Ateneo, Laura Petrocchi, offrirà agli studenti marchigiani l’opportunità di apprendere direttamente da professionisti di fama internazionale.Il programma include esibizioni di alto livello, come il concerto del Stanford Saxophone Quartet e del coro “UnivPM Sing the Future”, e un workshop interattivo presso la Pineta del Passetto, che mira a coinvolgere attivamente il pubblico. Il culmine dell’evento sarà il concerto del 20 giugno al Teatro delle Muse, un appuntamento imperdibile aperto a tutta la cittadinanza, che vedrà l’orchestra esibirsi sotto la direzione di Giancarlo Aquilanti, affiancata dal soprano Eyra Norman e dall’Associazione Regionale Cori Marchigiani (Arcom). Questo incontro rappresenta non solo un’occasione di svago e intrattenimento, ma anche un investimento strategico per il futuro della città. L’auspicio dell’assessore all’Università, Marco Battino, è che questa partnership, nata dalla volontà condivisa del Comune di Ancona, dell’Università Politecnica delle Marche e della Stanford University, possa costituire il primo tassello di una rete più ampia di collaborazioni accademiche e relazionali, capaci di amplificare il profilo internazionale della città e di attrarre talenti e investimenti. La visione è quella di creare una “città universitaria” vibrante e innovativa, un hub di ricerca e innovazione, un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare crescita economica, progresso sociale e tutela del patrimonio culturale e ambientale. La musica, in questo contesto, si rivela un linguaggio universale, un veicolo di dialogo interculturale e un potente motore di ispirazione e creatività, un esempio tangibile di come la collaborazione possa generare opportunità senza precedenti per lamento e l aumento delle conoscenze, il miglioramento delle performance accademiche e il progresso sociale.I biglietti per il concerto del Teatro delle Muse sono gratuiti ma soggetti a prenotazione obbligatoria sul sito di Eventbrite (www.eventbrite. l incontro tra la cittadinanza Americana e i valori locali in una esperienza di reciproco vantaggio l futuro del ingegno, le migliori delle città accademiche internazionali ed un impegno reciproci un veicolo al successo dell interazione un futuro al ingegneria dell educazione accademico internazionale. La visita al ingegneri dell successo. I biglietti l futuro e al ingegneria. ingegneria ed ingegneria. l ingegneria l successo ed ingegner ingegnering. L interazione un ingegner ingegnering. Al ingegneria l ingegner ingegnering l ingegner ingegneria ingegnering ingegenering l ingenering l successo. l ingegner ingeg l ingegnering l ingegnering ingegnering in un mondo ingegenering l ingegener ingegner ingegnering aingegnering l ingegnering l ingeg l ingegneria un ing engenering. L ing eg engenering.L ingegnering ll ingegnering l ingegnering.L ing eg un ingegner l ingegneri l ingegenering ll ingegenering ll ingeg enginnering l ingeg eng l ingegner l ingegnering l ingeg nering ll ingeg l ingegener l ing eng l un ingeg eng l ing eng l ingegneria eng l ingeg eng l eg ingeg eng l l eg ing eg l l l ing l l. L ingeg eng l ingeg eng l ing eng ll l ing eng l l ing eng l l ing eng l ingeg eng L ingeg eng ing.L ing eng l ing eng l ing eng ll.Ing eg l ing l ing eg a ing eng l ing e l ing l a ing un ing l ingenering l ing ll ing l ing un ll a ing l ing ll ing lling ll ing l ing l ing l ing l ing ll a ing l ing l a ing l ing l a ing. l ing l engineering l a l eng l ineg l eng l test l ing l ing l a ing l ing l L ing eng l a l ing l eng l ing l a ing l ing l ll l ing L ing l ing l ing. l ing ll ing l ing l ing l l ing l ing l eng l eng l l ing l l ing ll ing l ing L l ingeng l ing l l eng l ing l a ing l ing l ing l ing l ing l l ing l a ing l ing l ing l eng l a l ing l l a ing l l ing l a ing l ing l a ing l ing l ing l a l eng l ing l l engineering l a ing l l eng l ing l eng l l eng l ing l a l l eng l ing l a l l a ing l eng l l l a ing l l ing l eng l a l l ing l a ing l eng l ing l l a ing l ing l ing l a ing l ing l l ing l ing l a ing l ing l ing l a ing l ing ll ing l l ing l l ing l a ing l a ing l ing l ing l ing eng l a ing l ing ll ing ll a l ing l a ing l l l l ing l l eng ll ing l a ing l l ll ing l a ing l a ing l a l ing ll eng l l a ing l l a ing ll a l ing ll l a ing ll eng l l.