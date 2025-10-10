Storie di Resistenza: Voci dimenticate dalla Marche

Il progetto “Storie di Resistenza nelle Marche”, inaugurato dall’Istituto Storico Marchigiano in concomitanza con l’anniversario dell’80° anniversario della Liberazione, si propone di illuminare figure dimenticate, eroi silenziosi di un periodo cruciale per la storia del nostro paese.

Attraverso un podcast, un medium moderno e inclusivo, l’iniziativa intende restituire dignità e visibilità a uomini e donne che, pur avendo partecipato attivamente alla Resistenza marchigiana, sono rimasti confinati nell’ombra, spesso cancellati dalla memoria collettiva.

Lungi dall’essere una semplice raccolta di aneddoti, il podcast si fonda su un’approfondita ricerca storica, che attinge a fonti primarie spesso inedite: archivi privati, corrispondenza, documenti ufficiali riscoperti, e soprattutto, le testimonianze dirette dei protagonisti o dei loro