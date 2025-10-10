venerdì 10 Ottobre 2025
19.6 C
Ancona
Ancona Cultura

Storie di Resistenza: Voci dimenticate dalla Marche

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il progetto “Storie di Resistenza nelle Marche”, inaugurato dall’Istituto Storico Marchigiano in concomitanza con l’anniversario dell’80° anniversario della Liberazione, si propone di illuminare figure dimenticate, eroi silenziosi di un periodo cruciale per la storia del nostro paese.

Attraverso un podcast, un medium moderno e inclusivo, l’iniziativa intende restituire dignità e visibilità a uomini e donne che, pur avendo partecipato attivamente alla Resistenza marchigiana, sono rimasti confinati nell’ombra, spesso cancellati dalla memoria collettiva.

Lungi dall’essere una semplice raccolta di aneddoti, il podcast si fonda su un’approfondita ricerca storica, che attinge a fonti primarie spesso inedite: archivi privati, corrispondenza, documenti ufficiali riscoperti, e soprattutto, le testimonianze dirette dei protagonisti o dei loro

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved