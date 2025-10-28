Teatro Pergolesi Spontini: stagione 2024-2025 tra classici e innovazione

La Fondazione Pergolesi Spontini, in sinergia con Amat e con il supporto dei Comuni di Jesi e Maiolati Spontini, presenta una stagione di prosa 2024-2025 che si configura come un percorso artistico ricco e variegato, capace di dialogare con la tradizione e interrogare il presente.

La programmazione, articolata in dodici appuntamenti, di cui due eventi fuori abbonamento, si propone di offrire al pubblico un’esperienza culturale intensa, caratterizzata da una selezione di opere che spaziano dalla rilettura di capolavori letterari alla sperimentazione di linguaggi contemporanei.

La stagione in abbonamento prende avvio il 23 novembre al Teatro Valeria Moriconi con *Il dominio della luce*, un’opera che apre il sipario su un panorama di proposte destinate a stimolare riflessioni profonde e a suscitare emozioni intense.

Il Teatro Pergolesi di Jesi, cuore pulsante della stagione, accoglie un cartellone che celebra il centenario della nascita di Dario Fo, con *Morte accidentale di un anarchico* interpretato da Lodo Guenzi.

Questo omaggio all’abile commediografo e attore non si limita alla semplice riproposizione di un classico, ma mira a riattualizzarne il messaggio attraverso una regia innovativa e un’interpretazione coinvolgente.

La programmazione prosegue con *Misurare il salto delle rane* di Carrozzeria Orfeo, uno spettacolo che, con Elsa Bossi, Marina Occhionero e Chiara Stoppa, indaga la complessità delle relazioni umane e le dinamiche di potere attraverso un linguaggio performativo originale e sorprendente.

Davide Enia, con *Autoritratto*, affronta temi cruciali come la memoria storica e la giustizia, partendo dalle ferite aperte delle stragi di mafia, offrendo una narrazione intima e commovente.

*Il berretto a sonagli* di Pirandello, affidato all’interpretazione magistrale di Silvio Orlando, invita a riflettere sulla natura dell’identità e sulla difficoltà di definire la verità.

Alessandro Bergonzoni, con *Arrivano i Dunque*, offre un quadro ironico e surreale della società contemporanea, mentre Lella Costa, sotto la direzione di Serena Sinigaglia, porta in scena *Lisistrata* di Aristofane, un’opera che, con la sua forza prorompente, continua a interrogare il ruolo delle donne e i meccanismi della guerra.

La stagione si conclude con *La Scortecata* di Emma Dante, uno spettacolo che attinge al ricco immaginario popolare de *Lo cunto de li cunti* di Giambattista Basile, offrendo una fiaba oscura e suggestiva.

Il Teatro Spontini di Maiolati Spontini arricchisce la programmazione con tre appuntamenti di spicco.

Nancy Brilli interpreta *Il padrone* di Gianni Clementi, sotto la regia di Pierluigi Iorio, uno spettacolo che, con la sua scrittura acuta e ironica, offre un ritratto impietoso del potere e della corruzione.

Segue *Divagazioni e Delizie*, uno spettacolo che mescola la prosa di Oscar Wilde con la sensibilità di John Gay, con Daniele Pecci protagonista, creando un’esperienza teatrale raffinata e provocatoria.

Infine, Marina Massironi, con *Ma che razza di Otello?*, testi di Lia Celi e regia di Massimo Navone, rilegge uno dei classici shakespeariani più noti, offrendo una nuova prospettiva sulla tragedia.

Per un pubblico ancora più ampio, la stagione prevede un evento fuori abbonamento: l’esibizione del popolare comico Dado, il 20 marzo, un momento di puro divertimento e leggerezza.

La stagione si configura, dunque, come un percorso artistico completo, capace di coniugare il rigore della tradizione con la freschezza dell’innovazione, offrendo al pubblico un’occasione unica per immergersi nel mondo del teatro.