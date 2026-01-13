Tiziano e il Paesaggio: un Maestro tra Cadore e Laguna

- PUBBLICITA -

La mostra “Tiziano, l’Eco del Paesaggio: Cadore, Laguna e il Segno di un Maestro”, in programma dal 23 gennaio al 29 marzo 2026 presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore, si configura come un evento culturale di rilevanza nazionale, strettamente legato alla celebrazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’esposizione, anticipata oggi a Venezia in collaborazione con il Comune di Ancona, intende offrire una prospettiva inedita e approfondita sul rapporto di Tiziano Vecellio con il paesaggio veneto, una componente essenziale della sua produzione artistica spesso trascurata nelle analisi tradizionali incentrate sulla ritrattistica e sulla pittura sacra.

Al cuore dell’evento, come vero e proprio fulcro espositivo, si colloca la Pala Gozzi, capolavoro in prestito dalla Pinacoteca di Ancona.

Quest’opera, un committente di eccezionale importanza, dialoga in maniera significativa con un’altra opera attribuita al Tiziano cinquecentista, permettendo al pubblico di confrontare e comprendere l’evoluzione del suo stile e della sua sensibilità paesaggistica nel corso del tempo.

La mostra non si limita a presentare queste opere come oggetti da ammirare, ma intende svelare le loro implicazioni storiche, culturali e artistiche.

La scelta di Cadore come sede espositiva non è casuale.

La regione natale di Tiziano, con i suoi paesaggi montani aspri e suggestivi, ha profondamente influenzato la sua visione del mondo e, di conseguenza, la sua pittura.

L’esposizione intende esplorare questo legame intrinseco, analizzando come i riferimenti al territorio originario si manifestino nelle opere di Tiziano, anche in quelle realizzate in contesti geografici differenti, come la laguna veneta.

L’anno 2026 segna il 450° anniversario della morte di Tiziano, un’occasione imperdibile per riflettere sulla sua eredità artistica e sulla sua importanza nella storia dell’arte.

La mostra “Tiziano, l’Eco del Paesaggio” si propone di contribuire a questa riflessione, offrendo una nuova lettura del suo lavoro, focalizzata sul ruolo cruciale del paesaggio come fonte di ispirazione e come elemento costitutivo della sua poetica.

Attraverso un allestimento accurato e didascalie esplicative, l’esibizione mira a coinvolgere un pubblico ampio, appassionato d’arte ma anche neofita, avvicinandolo alla complessità e alla bellezza della pittura di Tiziano.

L’evento si configura, dunque, come un’opportunità unica per riscoprire un aspetto fondamentale della produzione del grande maestro e per celebrare il suo genio in un contesto di straordinaria rilevanza culturale e sportiva.