UlisseFest: Viaggio tra Arte, Cultura e Scoperta ad Ancona

UlisseFest: Un Viaggio Multiforme tra Cultura, Arte e Scoperta a AnconaAncona si appresta ad accogliere la seconda edizione di UlisseFest, il festival del viaggio ideato da Angelo Pittro e in collaborazione con il Comune, un evento che si configura come un’esperienza immersiva e multiforme, espandendo l’eredità dell’edizione precedente (l’ottava complessiva) con un programma ancora più ricco e articolato. Dal 4 al 6 luglio, la città si trasformerà in un crocevia di culture, un palcoscenico per incontri, performance artistiche, workshop interattivi e concerti che celebrano la curiosità, l’esplorazione e il desiderio di comprendere il mondo.Il festival, che vedrà la partecipazione di oltre cento ospiti, si distribuirà in location suggestive, dalla maestosa Mole Vanvitelliana all’Arena sul Mare, per poi animare teatri, logge e piazze, creando un dialogo continuo tra il patrimonio storico-artistico anconetano e le voci contemporanee provenienti da ogni angolo del globo. Un’attenzione particolare è rivolta alla valorizzazione del territorio, con iniziative dedicate a figure chiave della storia locale come Ciriaco d’Ancona, pioniere dell’archeologia moderna, e Luigi Vanvitelli, ingegnere e architetto la cui impronta è visibile ancora oggi. Questi incontri, arricchiti dalla partecipazione di esperti come Giorgio Mangani e la direttrice della reggia di Caserta, Tiziana Maffei, mirano a riscoprire e celebrare il contributo di queste figure alla cultura e all’identità anconetana.Il programma di UlisseFest è un caleidoscopio di stimoli intellettuali ed emotivi. Licia Colò, con le sue narrazioni avventurose, ed Edoardo Prati, con il suo omaggio al jazz newyorkese, si affiancano a Gianluca Vitiello, che presenterà il toccante documentario “Noi non siamo napoletani”, un’indagine sulla costruzione dell’identità in una città multiculturale. Il viaggio nei meandri della memoria e dell’identità continuerà con Maurizio de Giovanni, che anticiperà una nuova opera, e con lo spettacolo di Vittorio Lingiardi, psicanalista e autore, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra scienza e poesia.L’apertura del festival sarà un tripudio di immagini e suggestioni, con una mostra dedicata ai paesaggi incantati di Tahiti, in collaborazione con Tahiti Tourism, e con l’esperienza immersiva “Pictures of you”, un progetto espositivo in realtà aumentata che unisce le fotografie di Henry Ruggeri alle parole di Massimo Cotto. La musica sarà protagonista con i concerti di Coma Cose, Max Gazze (accompagnato dall’Orchestra Popolare del Salterello) e un tributo alla mecenate del jazz Pannonica de Koenigswarter.Ma UlisseFest non è solo intrattenimento: è un’opportunità per ampliare i propri orizzonti, per confrontarsi con nuove prospettive e per comprendere le complessità del mondo. Vincenzo Schettini, il professore di fisica amato dal web, guiderà il pubblico attraverso le leggi dell’universo, mentre lo scrittore olandese Jan Brokken offrirà spunti di riflessione sulla letteratura e la poesia. Un viaggio nell’anima del Giappone sarà guidato da Matteo Bordone, mentre Matteo Miavaldi e Sabina Minardi sveleranno i segreti dell’India. Ahmed Mahmoud Jemal, diplomatico e custode di libri antichi, porterà con sé le storie e le tradizioni della Mauritania.Completeranno il ricco cartellone Chiara Barzini, che esplorerà l’architettura di Los Angeles, Marco Maccarini, veterano dei viaggi a piedi, e Ilaria Fiorillo, Alfredo Di Giovampaolo e Mauro Fumagalli, che condivideranno le loro avventure in bicicletta. Un festival che si preannuncia come un’occasione unica per esplorare, conoscere e lasciarsi ispirare dalla bellezza e dalla diversità del nostro pianeta.