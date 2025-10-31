Urbino Splende: L’Illuminazione LED Valorizza il Centro Storico

Il cuore storico di Urbino risplende oggi sotto una veste luminosa inedita, frutto di un ambizioso percorso di riqualificazione illuminotecnica ed energetica che ha portato al completo passaggio a tecnologia LED.

Un intervento di portata significativa, realizzato con l’impegno del Comune, che non si limita a un semplice aggiornamento tecnologico, ma rappresenta una vera e propria rilettura del patrimonio artistico e culturale urbano.

L’operazione, giunta alla sua fase conclusiva con l’illuminazione a LED di Piazza della Repubblica e della chiesa di San Francesco – luoghi simbolici e frequentati – si inserisce in un piano organico che ha investito il tessuto urbano in modo capillare.

Dalle imponenti mura del Torrione San Bartolo al maestoso Duomo, dalle austere vestigia della chiesa di San Domenico alla vivace Piazza Rinascimento, passando per il suggestivo Portico Volponi, l’imponente Fortezza Albornoz, il Teatro Sanzio, il Data, i Torricini e l’animata Piazza Borgo Mercatale, ogni luogo è stato oggetto di una progettazione illuminotecnica mirata.

L’adozione della tecnologia LED non si limita a ridurre i consumi energetici, contribuendo attivamente alla sostenibilità ambientale e alle politiche di riduzione dell’impronta carbonica.

La luce emessa dai nuovi corpi illuminanti offre una resa cromatica superiore, valorizzando i dettagli architettonici e gli affreschi che adornano gli edifici storici.

La possibilità di modulare l’intensità luminosa, creando scenari suggestivi in grado di esaltare l’atmosfera dei luoghi, rappresenta un ulteriore vantaggio.

Questo intervento si configura come un esempio virtuoso di come l’innovazione tecnologica possa integrarsi armoniosamente con la conservazione del patrimonio culturale.

L’illuminazione a LED non è percepita come un’imposizione, bensì come un elemento che contribuisce a creare un ambiente urbano più accogliente, sicuro e valorizzato.

Il progetto, infatti, ha tenuto conto non solo degli aspetti tecnici, ma anche delle esigenze estetiche e funzionali della comunità, mirando a creare un’esperienza visiva più coinvolgente e piacevole per residenti e visitatori.

L’iniziativa si prefigge di incentivare una fruizione consapevole del centro storico, favorendo una riscoperta dei luoghi e stimolando un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

L’illuminazione a LED, in questo senso, diventa uno strumento di promozione del territorio, capace di raccontare la storia e la bellezza di Urbino in un modo nuovo e innovativo.

Il futuro di Urbino, illuminato da questa luce intelligente e responsabile, si prospetta ricco di opportunità e di valorizzazione del proprio inestimabile patrimonio.