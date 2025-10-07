Verdi al Teatro delle Muse: Ritorna *Il Trovatore*

Il sipario si appresta a rialzarsi al Teatro delle Muse Franco Corelli, annunciando l’inizio della stagione lirica 2025 con un’imponente riproposizione de *Il Trovatore* di Giuseppe Verdi.

Un’opera monumentale, frutto della collaborazione tra il librettista Salvatore Cammarano e Leone Emanuele Bardare, ispirata al dramma spagnolo *El Trobador* di Antonio Garcia Gutiérrez, che nel corso dei secoli ha continuato a generare interrogativi sulla natura del destino, della giustizia e dell’amore.

La prima rappresentazione è fissata per venerdì 10 ottobre alle ore 20:30, con una replica domenicale alle 16:30.

In anteprima, giovedì 8 ottobre alle 18, un appuntamento dedicato ai giovani, per avvicinare un pubblico nuovo a un’opera densa di passioni contrastanti, intrecciando vendetta, orgoglio, disperazione e amore in un turbine di eventi.

*Il Trovatore*