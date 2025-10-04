Videobox: Movimento, Tecnologia e Narrazioni Globali a Pesaro

Videobox: Un Crogiolo di Movimento, Tecnologia e Narrazioni GlobaliDall’8 al 12 ottobre, la Maddalena – Centro Arti Performative di Pesaro si trasforma in un fulcro pulsante di creatività e innovazione con la V edizione di Videobox, festival promosso da Hangartfest.

Più che una semplice vetrina di videodanza, Videobox si configura come un ecosistema dinamico che esplora le intersezioni tra il corpo in movimento, le nuove tecnologie e le narrazioni provenienti da ogni angolo del mondo.

Il festival si apre mercoledì 8 ottobre con “Nem – Nos eye movement”, un laboratorio intensivo a cura del collettivo Nos, un’immersione pratica nella creazione di micro-corti di videodanza.

Per tre giorni, giovani talenti del territorio, guidati da figure emergenti come Viola Bartolini, Elia Mazzini e Michelangelo Roseo, sperimenteranno il processo creativo dall’ideazione alla post-produzione, consolidando le competenze e la visione artistica.

La restituzione pubblica dei lavori, prevista per sabato 11, offrirà al pubblico un assaggio delle nuove energie che animano il panorama della videodanza italiana.

Un elemento distintivo di Videobox è l’area VR Corner, realizzata in collaborazione con Zed Festival di Bologna, punto di riferimento italiano per i contenuti immersivi.

Questo spazio dedicato alla realtà virtuale e alla realtà aumentata offre un’esperienza sensoriale inedita, aprendo orizzonti inesplorati per la fruizione artistica e la sperimentazione formale.

Il cuore pulsante del festival è il concorso internazionale “Interfaccia Digitale”, giunto alla sua VI edizione e testimonianza del crescente interesse globale per la videodanza.

Quest’anno, il bando ha raccolto un numero eccezionale di candidature: ben 1.836 provenienti da 43 paesi, una cifra che sottolinea l’attrattiva e la rilevanza del festival.

La selezione ha portato alla luce 21 video semifinalisti, che saranno proiettati in quattro sessioni consecutive, offrendo al pubblico un panorama diversificato di stili, tecniche e approcci narrativi.

Un momento culminante del concorso è la proiezione di “She Poems” di Aïda Colmenero Díaz, un progetto che trasforma poesie di donne africane in opere di videodanza potenti e evocative.

Alla visione seguirà il talk “She Speaks”, un’occasione di dialogo e riflessione sulla voce femminile, l’identità e la memoria.

La collaborazione con la Scuola del Libro di Urbino arricchisce ulteriormente il programma, con gli studenti che presentano le sigle animate del Festival, testimoniando un approccio interdisciplinare e l’importanza del passaggio di testimone tra generazioni.

La giornata del 12 ottobre sarà dedicata alla premiazione del concorso “Interfaccia Digitale”, con l’assegnazione del premio principale e delle menzioni d’onore, e alla proiezione di “Everything I Wanted to Tell You” di Jessie Garon e Slone McGowan, un film di danza interattivo che invita lo spettatore a diventare parte integrante dell’opera.

Il direttore artistico di Hangartfest, Antonio Cioffi, sottolinea come Videobox non sia semplicemente un festival di proiezioni, ma uno spazio di incontro e condivisione, un laboratorio di idee capace di valorizzare la pluralità culturale e artistica, proiettando lo sguardo verso futuri possibili.

L’impegno per l’accessibilità è garantito dall’ingresso libero a tutti gli eventi.

Videobox è un progetto realizzato grazie alla collaborazione con importanti istituzioni culturali come la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Cte Square | Casa delle Tecnologie Emergenti e DeepReality, e in partenariato con Zed Festival e Nos Collective, confermando il suo ruolo di piattaforma innovativa e inclusiva nel panorama artistico contemporaneo.