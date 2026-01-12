Voci in Emergenza: Laboratorio di Scrittura per Giovani Autori

- PUBBLICITA -

“Voci in Emergenza: Laboratorio di Narrazione per Giovani Visionari”Dalle pagine di un diario personale all’epica di un romanzo, dall’animazione suggestiva alla potenza visiva di una graphic novel: un percorso di scoperta e creazione si dispiega a Pesaro, presso la biblioteca 5 Torri, dal 16 gennaio al 24 aprile.

“Voci in Emergenza” è un laboratorio intensivo dedicato a giovani autori emergenti, dai 13 ai 19 anni, guidati dalla stimolante presenza della scrittrice Simona Baldelli.

Questo non è semplicemente un corso di scrittura creativa, ma un vero e proprio *workshop* sull’immaginazione.

L’obiettivo primario è l’esplorazione profonda del proprio universo interiore, affinando la capacità di tradurre pensieri e sensazioni in narrazioni concrete.

I partecipanti saranno stimolati a coltivare la loro voce unica, a decostruire i canoni narrativi e a sperimentare con diverse forme espressive.

Il laboratorio affronterà l’arte della scrittura in tutte le sue sfaccettature, dalla creazione di personaggi memorabili alla costruzione di trame avvincenti, dall’utilizzo efficace del dialogo all’abilità di evocare atmosfere evocative.

Ma non si limiterà al solo linguaggio verbale: verranno analizzati e praticati anche i linguaggi audiovisivi, con un focus sulla sceneggiatura e sulla narrazione visiva, e le tecniche fondamentali per la realizzazione di graphic novel, unendo scrittura e illustrazione in una forma d’arte ibrida e dinamica.

Si incoraggerà l’analisi critica di opere significative, al fine di comprendere le scelte stilistiche e le strategie narrative utilizzate da autori di riferimento.

Saranno proposte esercitazioni pratiche mirate a stimolare la creatività, a superare il blocco dello scrittore e a sviluppare la fiducia nelle proprie capacità espressive.

Il laboratorio si pone come uno spazio sicuro e stimolante, dove i giovani potranno condividere le loro idee, ricevere feedback costruttivi e confrontarsi con coetanei appassionati.

Al termine del percorso, le creazioni più significative verranno raccolte in un’antologia digitale, una testimonianza tangibile del loro talento e della loro visione del futuro.

Un archivio prezioso per conservare e diffondere le voci emergenti, offrendo loro una vetrina per presentarsi al mondo.

L’accesso al laboratorio è gratuito, ma i posti sono limitati.

Un’opportunità imperdibile per i giovani che desiderano affinare le proprie capacità di scrittura e narrazione, e per coloro che aspirano a raccontare il mondo con il proprio sguardo originale.

Un investimento nel futuro della creatività e dell’immaginazione.