Abc Fashion Event: L’Eccellenza Marchigiana Conquista il Mondo

Abc Fashion Event: Un Nuovo Hub per l’Eccellenza Marchigiana nel Panorama Globale degli Accessori e del CalzaturieroIl Fermo Forum ha ospitato l’inaugurazione della prima edizione di Abc Fashion Event, un’iniziativa strategica volta a rafforzare il tessuto produttivo del distretto marchigiano, rinomato a livello mondiale per la sua indiscussa leadership nella produzione di calzature e accessori di alta qualità.

L’evento, concepito come piattaforma d’incontro esclusiva per operatori, buyer e distributori provenienti da tutta Italia e dall’estero, ha visto la partecipazione di settanta aziende, con una prevalenza di realtà marchigiane affiancate da un significativo contributo proveniente da Toscana, Puglia, Lombardia, Veneto e Campania.

Il distretto fermano-maceratese, con le sue circa 3.000 aziende e oltre 20.000 addetti, rappresenta un vero e proprio motore economico per le Marche.

Abc Fashion Event si propone di consolidare questo ruolo, configurandosi come un appuntamento fisso, semestrale, per la presentazione di nuove collezioni, l’analisi delle tendenze di mercato e, soprattutto, per la creazione di una rete di relazioni professionali durature.

L’ambizione è quella di affermarsi rapidamente come un punto di riferimento nazionale, e potenzialmente internazionale, per il settore.

L’importanza dell’iniziativa è stata ulteriormente amplificata dall’approvazione da parte del Senato della Zona Economica Speciale (ZES) per Marche e Umbria.

Secondo le dichiarazioni della Sottosegretario al Mef, Lucia Albano, questa misura rappresenta un impulso significativo per lo sviluppo delle due regioni.

La manovra prevede un complesso di incentivi, comprendenti otto miliardi di euro per le imprese, con particolare attenzione all’iper-ammortamento per investimenti digitali, oltre a finanziamenti dedicati al rifinanziamento della ZES e misure di sostegno per la tutela delle imprese e dei prodotti “Made in Italy”.

Valentino Fenni, organizzatore dell’evento, ha sottolineato come Abc Fashion Event si configuri come un catalizzatore, un motore in grado di stimolare la collaborazione tra artigianato e industria, elementi imprescindibili per l’eccellenza del settore.

L’approccio strategico alla promozione, come evidenziato dal Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, si rivela cruciale per il rilancio delle aziende e per la loro capacità di competere in un mercato globale sempre più complesso e dinamico.

Nonostante le attuali sfide economiche, che, secondo Enrico Bracalente, CEO di Nero Giardini, mettono a dura prova le imprese, e in particolare le più piccole, che necessitano di un supporto pubblico mirato, la manifestazione rappresenta un’opportunità fondamentale per conquistare nuovi mercati, esplorare opportunità di crescita e rafforzare il posizionamento competitivo del distretto marchigiano.

L’evento Abc Fashion Event si configura quindi non solo come una fiera commerciale, ma come un vero e proprio investimento nel futuro dell’eccellenza italiana nel mondo.