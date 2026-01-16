Accordo UE-Mercosur: opportunità e rischi per le imprese italiane

- PUBBLICITA -

L’imminente accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur solleva questioni cruciali che richiedono un’analisi approfondita e una gestione strategica, al di là di posizioni ideologiche semplicistiche.

Il direttore di CNA Ancona, Massimiliano Santini, pone l’accento su due imperativi fondamentali: l’imperativo di ampliare gli orizzonti commerciali per le imprese italiane e l’ineludibile dovere di salvaguardare filiere produttive essenziali per la stabilità economica nazionale.

L’apertura a nuovi mercati rappresenta un’opportunità innegabile, in particolare per settori chiave come la meccanica, l’industria del legno e dell’arredamento, dove la riduzione delle barriere commerciali potrebbe catalizzare la crescita dell’export.

Le piccole e medie imprese, spesso motore dell’innovazione e dell’occupazione, potrebbero beneficiare di un accesso facilitato al mercato sudamericano, se le promesse di agevolazione si concretizzassero in reale apertura e trasparenza.

L’abbattimento delle barriere tariffarie non deve essere un mero gesto formale, ma deve tradursi in un effettivo vantaggio competitivo per le aziende italiane.

Tuttavia, il quadro si fa più complesso quando si considera il settore agroalimentare, pilastro imprescindibile del sistema economico italiano.

In questo ambito, Santini sottolinea con fermezza l’imprescindibilità della reciprocità.

L’accesso dei prodotti sudamericani al mercato europeo non può prescindere dal rispetto rigoroso degli standard ambientali, sanitari e sociali che gravano sulle spalle dei produttori italiani.

Un’applicazione selettiva, che favorisca l’importazione a condizioni più permissive, equivarrebbe ad un’apertura alla concorrenza sleale, con conseguenze potenzialmente devastanti per il tessuto produttivo nazionale.

La sfida non risiede quindi nel rifiuto a priori di un accordo, ma nella sua attenta calibrazione.

Un approccio responsabile e consapevole impone la verifica costante che le condizioni di accesso siano equivalenti per tutti i partecipanti, evitando di creare squilibri che penalizzino le imprese italiane.

Il vero obiettivo deve essere la creazione di un mercato equo e sostenibile, che promuova la crescita economica reciproca, proteggendo al contempo i valori e le specificità che caratterizzano il modello agroalimentare italiano, un patrimonio da preservare e valorizzare.

Un accordo di libero scambio, per essere davvero vantaggioso, deve essere un motore di progresso condiviso, non uno strumento di compromesso sulla qualità e sulla sicurezza.