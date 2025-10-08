Ancona a Tavola: Arriva l’International Street Food!

Ancona si appresta a celebrare un evento di portata internazionale, accogliendo l’International Street Food, un festival itinerante che ha eletto la città marchigiana come palcoscenico per la sua 115esima tappa.

Dal 10 al 12 ottobre, Piazza Sandro Pertini si trasformerà in un vibrante crogiolo di aromi, sapori e tradizioni culinarie provenienti da ogni angolo del globo.

La manifestazione si inaugurerà venerdì 10 ottobre alle ore 18, mantenendo le sue porte aperte fino a mezzanotte.

Sabato 11 e domenica 12, l’esperienza gastronomica si protrarrà dalle 12 alle 24, offrendo un’immersione continua in un universo di gusto e convivialità.

Questa tappa di Ancona assume un significato particolare: sarà infatti il set di riprese per una puntata esclusiva del docu-reality “Il Trono del Gusto”, produzione RG Factory trasmessa su Rai 2.

La telecamera si insinuerà nell’atmosfera del festival, catturando le emozioni, le storie e i retroscena dei food trucker, rivelando il cuore pulsante di un settore in continua evoluzione.

Un caleidoscopio di proposte gastronomiche attende i visitatori.

Decine di food truck e stand offriranno un viaggio sensoriale attraverso i cinque continenti: dalla succulenta carne argentina al fragrante pulled pork americano, dal dolce kurtos ungherese all’irresistibile smash burger.

Si potranno assaporare le specialità locali, come la pregiata cinta senese, le rinomate olive ascolane preparate a mano, gli hamburger di Angus, le tradizionali “tette della monaca”, la pasta mantecata con maestria, i profumi della cucina siciliana, le celebri fritture del talentuoso Don Fritto, la pizza napoletana autentica, le bombette pugliesi, l’aroma della paella spagnola, i sapori della cucina greca, la ricchezza della cucina indiana, le polpette artigianali di Porca Polpetta, il caciocavallo impiccato, testimonianza di antiche tradizioni casearie.

Ad accompagnare le pietanze, una selezione accurata di birre artigianali, italiane e internazionali, per esaltare i sapori e offrire un’esperienza di degustazione completa.

Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’Airs – Associazione Italiana Ristoratori di Strada – il festival, giunto alla sua nona edizione, si configura non solo come una festa del gusto, ma anche come un’opportunità strategica per promuovere il territorio, valorizzandone l’identità culturale, il potenziale turistico e l’economia locale.

Questo evento rappresenta un volano per l’indotto, stimolando il turismo e favorendo la conoscenza del territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche.

Sabato 11 ottobre, alle ore 9.40, Rai 2 trasmetterà la quarta puntata de “Il Trono del Gusto”, il docu-reality guidato da Alfredo Orofino e prodotto da RG Factory, che offre uno sguardo privilegiato nel dietro le quinte del mondo dello street food italiano, esplorandone le dinamiche, le sfide e le passioni che lo animano.

L’accesso gratuito al festival garantirà la partecipazione di famiglie, turisti e appassionati, creando un’atmosfera di festa aperta a tutti.

Parallelamente, l’International Street Food si svolgerà anche a Castel di Lama, ampliando l’impatto e la visibilità dell’evento.

L’organizzazione è resa possibile grazie alla collaborazione con Confartigianato Imprese Ancona, a testimonianza dell’impegno congiunto per la promozione del territorio.