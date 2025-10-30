Ancona accoglie Etna e Martinengo: preludio alla Giornata dell’Unità Nazionale.

Nel cuore pulsante del porto di Ancona, le imponenti siluette delle navi militari Etna e Martinengo hanno salutato l’approdo, segnando un momento significativo di apertura e collaborazione.

L’accoglienza ufficiale, curata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico (Adsp), ha visto il Presidente Vincenzo Garofalo e il Segretario Generale Salvatore Minervino ricevere i Comandanti Alessandro De Lucia, al comando dell’Etna, e Marco Cassetta, al timone della Martinengo.

L’evento trascende la semplice formalità di un’accoglienza; si configura come preludio a celebrazioni di rilevanza nazionale.

Le navi, sentinelle galleggianti della Repubblica Italiana, sono infatti ormeggiate in vista della solenne Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un appuntamento cruciale che il 4 novembre vedrà la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Questo significativo gesto sottolinea l’importanza del porto di Ancona come punto di riferimento strategico e simbolo dell’impegno delle Forze Armate nel proteggere e rappresentare il Paese.

Il Presidente Garofalo, esprimendo il caloroso benvenuto dell’intera comunità portuale, ha sottolineato come l’arrivo delle navi Etna e Martinengo rappresenti un’occasione per rafforzare il legame tra la Marina Militare e il territorio.

Questo rapporto, storicamente solido, si manifesta non solo attraverso l’attività portuale, ma anche attraverso iniziative di apertura al pubblico e di collaborazione con le scuole e le associazioni locali.

La consuetudinaria cerimonia dello scambio dei crest, gesto simbolico di reciproco rispetto e fiducia, ha suggellato l’incontro, rappresentando un ponte tra le istituzioni e gli equipaggi, uomini e donne dedicati al servizio della Patria.

L’ormeggio delle due navi a Ancona non è solo un evento logistico, ma un’occasione per riflettere sul ruolo cruciale della Marina Militare nella difesa degli interessi nazionali, nella tutela della sicurezza marittima e nella promozione della cooperazione internazionale.

Il porto, custode di storie millenarie, accoglie queste sentinelle moderne, pronte a incarnare i valori di coraggio, professionalità e dedizione che da sempre contraddistinguono le Forze Armate Italiane.