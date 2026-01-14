Ancona, estate 2026: Ryanair decolla con 40 voli extra!

- PUBBLICITA -

Ancona si prepara ad accogliere un’estate 2026 particolarmente ricca di connessioni aeree, grazie all’ampliamento dell’offerta di Ryanair, vettore storico e imprescindibile per la regione Marche.

Con un incremento significativo di oltre 40 voli settimanali diretti a destinazioni strategiche come Bruxelles, Charleroi, Catania, Cracovia, Düsseldorf-Weeze e Londra Stansted, Ryanair consolida il suo ruolo di primaria importanza per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Da quasi tre decenni, Ryanair ha contribuito attivamente alla crescita di Ancona, trasportando oltre 4,5 milioni di passeggeri e creando un legame indissolubile con la comunità locale.

Questa partnership duratura testimonia l’impegno della compagnia aerea nel supportare la regione e a fornire opportunità di viaggio accessibili a tutti.

“Siamo orgogliosi di continuare a investire in Ancona e nelle Marche,” ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, sottolineando come questo ampliamento dell’operativo estivo rappresenti un ulteriore passo avanti verso la crescita sostenibile del trasporto aereo nella regione.

Tuttavia, Ryanair non si limita a celebrare il lancio del nuovo programma di voli.

L’azienda lancia una sfida al governo italiano e alle altre regioni, esortandoli ad eliminare l’addizionale comunale sugli aeroporti, una tassa che penalizza la competitività del settore e limita il potenziale di crescita.

Il modello Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, che hanno già abolito questa tassa con successo, dimostra i benefici derivanti da una politica più favorevole al trasporto aereo.

La potenziale eliminazione di questa addizionale a livello nazionale aprirebbe le porte a un investimento massiccio da parte di Ryanair: 4 miliardi di dollari destinati all’acquisizione di 40 nuovi aeromobili, un aumento del traffico passeggeri fino a 80 milioni all’anno, lo sviluppo di 250 nuove rotte e la creazione di 15.500 nuovi posti di lavoro in tutta Italia.

Questo scenario ambizioso illustra il potenziale trasformativo che una politica lungimirante potrebbe sbloccare per il settore aeronautico italiano.

Per celebrare questo rinnovato impegno, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 29,99 euro per i voli estivi 2026, disponibile sul sito Ryanair.com fino al 20 gennaio.

Giorgio Buffa, amministratore delegato di Ancona International Airport, ha espresso la sua soddisfazione per la partnership con Ryanair, definendola un “pilastro” nella crescita dello scalo e sottolineando l’importanza di continuare a collaborare per definire il Piano Strategico 2027-2030, orientato a massimizzare il contributo di Ryanair allo sviluppo dell’aeroporto e del territorio.

L’espansione dell’operativo di Ryanair non è quindi solo una questione di voli, ma un elemento cruciale per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la promozione del turismo nelle Marche e in tutta Italia.