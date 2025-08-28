Ancona: Rotte in Continuità Territoriale, Un Volo Verso il Futuro

L’assegnazione delle rotte aeree in continuità territoriale per l’aeroporto di Ancona rappresenta una pietra miliare per la regione Marche, sancendo un investimento strategico nel tessuto economico e sociale del territorio.

La decisione, attesa da tempo e in vigore dal 1° novembre, garantirà collegamenti aerei costanti e affidabili con Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli Capodichino, riempiendo un vuoto infrastrutturale che ha storicamente penalizzato la regione.

Questa acquisizione, frutto di un’azione concertata tra l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, non si limita a un miglioramento logistico.

Si tratta di un riconoscimento di un diritto fondamentale alla mobilità, essenziale per la vitalità delle comunità locali, lo sviluppo del tessuto produttivo e la competitività delle imprese marchigiane.

La continuità territoriale, infatti, non è solo una questione di convenienza per i passeggeri, ma un elemento imprescindibile per la coesione del Paese, garantendo l’accessibilità di aree periferiche e marginali, abbattendo le barriere geografiche e favorendo lo scambio culturale ed economico.

L’affidamento delle tratte a DAT A/S (per Roma e Milano) e Volotea SL (per Napoli) testimonia un approccio pragmatico e orientato all’efficienza.

Queste compagnie aeree, selezionate sulla base di rigorosi criteri di sostenibilità e affidabilità, si impegnano a fornire un servizio regolare e puntuale, nel pieno rispetto delle normative e degli orari stabiliti.

L’introduzione di queste rotte segna un punto di rottura con il passato, quando la mancanza di collegamenti aerei diretti rappresentava un ostacolo significativo per lo sviluppo delle Marche.

L’impegno profuso da tutte le parti coinvolte, dalle istituzioni nazionali alle compagnie aeree, dimostra come la collaborazione e la visione strategica possano generare risultati concreti per il bene della collettività.

Questa iniziativa non si configura come un mero atto amministrativo, ma come un investimento nel futuro delle Marche, un segnale tangibile di attenzione e vicinanza da parte del Governo.

L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo dell’aeroporto di Ancona come hub di riferimento per il territorio, promuovendo il turismo, incentivando gli investimenti e creando nuove opportunità di lavoro.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione delle infrastrutture regionali, volto a colmare le lacune infrastrutturali e a favorire la crescita sostenibile del territorio marchigiano.