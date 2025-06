Ancona, sciopero dei metalmeccanici: un corteo per i diritti del lavoro

La giornata anconetana si è tinta dei toni vibranti di una protesta sentita, con un corteo imponente che ha attraversato il centro cittadino nell’ambito dello sciopero nazionale dei metalmeccanici. Un’adesione massiccia che ha visto la partecipazione di lavoratrici e lavoratori provenienti da tutta la regione, al fianco dei sindacati Fiom Cgil, Uilm Uil Marche e Fim Cisl. Tra i presenti, un segnale di solidarietà significativo: il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, affiancato dalla sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, testimoniando un impegno condiviso verso le istanze del settore.Il corteo non è stato solo una manifestazione di forza contrattuale, ma un’evidente sintomo di una profonda crisi strutturale che affligge il comparto metalmeccanico, un tessuto produttivo cruciale per l’economia regionale e nazionale. La sospensione del contratto collettivo nazionale di lavoro, protrattasi per quindici mesi, rappresenta una ferita aperta, un mancato riconoscimento dei diritti e delle esigenze dei lavoratori. Il disagio emergente non si limita alla questione salariale, ma abbraccia ambiti cruciali come la sicurezza sul posto di lavoro, un diritto imprescindibile che non può essere compromesso per ragioni di competitività, e la lotta contro la precarietà, che erode il futuro di intere generazioni. L’assenza di tutele adeguate alimenta un clima di incertezza e frustrazione, minando la coesione sociale e la sostenibilità del sistema produttivo.La presenza del sindaco Fiordelmondo e della sindaca Ghergo, in prima linea con i manifestanti, sottolinea la consapevolezza delle istituzioni locali riguardo all’urgenza di riaprire un dialogo costruttivo con le parti sociali. Non si tratta di una semplice rivendicazione sindacale, ma di un appello a garantire condizioni di lavoro dignitose, a promuovere l’innovazione tecnologica nel rispetto della salute e della sicurezza, e a investire nel capitale umano, elemento fondamentale per la crescita economica e il benessere collettivo. La solidarietà espressa dai primi cittadini rappresenta un monito: le istituzioni devono ascoltare le voci dei lavoratori, agire come mediatori tra le diverse esigenze, e promuovere politiche economiche che coniughino la competitività con la giustizia sociale. Il futuro del territorio dipende dalla capacità di costruire un modello di sviluppo sostenibile, che ponga al centro il valore del lavoro e il rispetto dei diritti fondamentali.