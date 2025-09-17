Api Falconara: Preoccupazioni e Interrogativi sull’Acquisizione Azerbaigian

La cessione della raffineria Api di Falconara, con la sua acquisizione da parte di una società interamente controllata dal governo dell’Azerbaigian, solleva interrogativi profondi e giustificate preoccupazioni, che vanno ben oltre la mera dimensione economica.

Si tratta di una vicenda di portata strategica per il territorio marchigiano, per la sua economia, per la tutela ambientale e, soprattutto, per il futuro delle comunità locali.

L’assenza, o la scarsa proattività, delle istituzioni regionali e comunali in questo frangente rappresenta una grave omissione, un vuoto che incide direttamente sulla capacità di rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini.

L’acquisizione da parte di Socar, la compagnia petrolifera statale azera, introduce elementi di complessità che necessitano di un’analisi approfondita.

Non si tratta semplicemente di un cambio di proprietà; si tratta di una transizione che coinvolge interessi geopolitici, dinamiche energetiche globali e potenziali impatti sull’indipendenza strategica dell’Italia.

L’impegno programmatico a garantire la continuità operativa della raffineria, come spesso formulato in queste circostanze, deve essere accompagnato da garanzie concrete e verificabili.

Quali saranno gli investimenti previsti per l’ammodernamento degli impianti e il miglioramento dell’efficienza energetica? Come verranno gestiti i rischi ambientali, considerando l’età e la complessità degli impianti? Quali misure saranno adottate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori?L’assenza di trasparenza e di un coinvolgimento effettivo delle parti interessate – sindacati, associazioni ambientaliste, rappresentanti delle comunità locali – alimenta la sfiducia e la paura.

La giunta regionale e l’amministrazione comunale di Falconara hanno il dovere di sollecitare, con forza e determinazione, l’accesso a informazioni dettagliate e la partecipazione attiva al processo decisionale.

La questione non può essere relegata a un mero atto amministrativo; richiede un approccio olistico e proattivo, che tenga conto delle implicazioni sociali, economiche e ambientali.

È necessario un tavolo di confronto permanente, in cui tutte le parti possano esprimere le proprie preoccupazioni e proporre soluzioni concrete.

L’impegno a garantire la tutela dei lavoratori, con la salvaguardia dei posti di lavoro e la garanzia di condizioni di lavoro dignitose, deve essere prioritario.

La riqualificazione professionale e la formazione continua sono strumenti fondamentali per affrontare le sfide del futuro e per garantire la competitività del territorio.

La transizione energetica verso un futuro sostenibile richiede un cambio di paradigma, che promuova l’innovazione, l’efficienza e la diversificazione delle fonti energetiche.

La presenza di una raffineria, seppur modernizzata, deve essere integrata in una strategia energetica più ampia, che tenga conto delle esigenze del territorio e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La richiesta di chiarezza e trasparenza, che emergerà con l’insediamento di un nuovo governo regionale, dovrà essere veicolo di una nuova stagione di responsabilità e partecipazione, volto a garantire un futuro prospero e sostenibile per le Marche.