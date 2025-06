Appennino: Resilienza, Innovazione e Futuro Condiviso

Rilanciare l’Appennino: Tra Resilienza, Innovazione e un Futuro CondivisoUn anno dopo il primo tavolo di confronto, la Cna di Ascoli Piceno e Fermo ha riconvocato a Comunanza un ampio fronte di attori – imprenditori, amministratori locali, rappresentanti istituzionali – per tracciare un bilancio e proiettarsi verso il futuro del territorio appenninico, ancora profondamente segnato dal sisma. L’incontro, animato da un senso di urgenza ma anche di ritrovata speranza, ha messo in luce il ruolo cruciale della Cna come motore di sviluppo, capace di catalizzare energie e promuovere un approccio integrato alla ripresa.La visione condivisa, che vede i sindaci di Comunanza e Amandola come interlocutori chiave, supera la mera ricostruzione materiale. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a ripensare l’Appennino come un laboratorio di innovazione, un polo di eccellenza in settori strategici, un luogo attrattivo per talenti e investimenti. Questa transizione, come sottolineato, richiede un cambio di paradigma: abbandonare modelli di sviluppo obsoleti e abbracciare un approccio lungimirante, basato sulla sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e l’utilizzo intelligente delle risorse.Il programma NextAppennino, con le sue risorse significative, rappresenta il fulcro di questo sforzo collettivo. Vincenzo Durante, di Invitalia, ha fornito dati concreti sull’efficacia del programma, evidenziando come i fondi stanziati stiano generando un effetto moltiplicatore, innescando investimenti di ampio respiro. Tuttavia, l’attenzione si è focalizzata non solo sull’erogazione dei fondi, ma anche sulla necessità di semplificare le procedure burocratiche, garantire un accesso più agevole per le microimprese e le imprese familiari, e monitorare costantemente l’impatto delle misure adottate.Il sistema creditizio, rappresentato da Uni.Co. e Banca del Piceno, ha ribadito il suo impegno a sostenere le imprese appenniniche, sottolineando il valore inestimabile del capitale umano e del tessuto sociale come fattori determinanti per il successo di qualsiasi investimento. La resilienza delle comunità locali, la capacità di reinventarsi e di collaborare, si sono confermate le vere risorse strategiche per la ripresa. Le istituzioni regionali e nazionali, attraverso la Regione Marche e la Camera di Commercio, hanno presentato misure di supporto mirate allo sviluppo sostenibile, all’internazionalizzazione, alla digitalizzazione e, in particolare, alla lotta contro lo spopolamento. L’iniziativa “Piano Borghi”, con il suo focus sulla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, si pone come un tassello fondamentale per creare un’offerta turistica diversificata e attrattiva.Il commissario straordinario alla Ricostruzione ha assicurato la continuità dell’impegno di NextAppennino, preannunciando un’evoluzione verso una seconda fase che estenda il raggio d’azione all’intero Appennino, superando l’approccio limitato al cratere sismico. Questa prospettiva, che guarda alla creazione di un sistema integrato di sviluppo, implica la necessità di rafforzare le sinergie tra imprese, istituzioni e comunità locali, promuovendo la condivisione di conoscenze e la creazione di nuove opportunità di lavoro.L’esperienza personale di Arianna Trillini, presidente Cna, ha offerto un esempio concreto dell’impatto positivo delle misure di supporto, evidenziando come queste abbiano favorito l’ingresso di giovani nel settore manifatturiero, contribuendo a invertire il trend dello spopolamento giovanile e a garantire la continuità delle attività tradizionali. L’innovazione, la digitalizzazione e la valorizzazione delle competenze locali si configurano come i pilastri di un futuro sostenibile per l’Appennino, un futuro che affonda le sue radici nella resilienza delle sue comunità e nella visione di un futuro condiviso.