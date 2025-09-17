Ariston Group: Nuovo Stabilimento, Eredità e Innovazione Made in Italy

Nel cuore del territorio marchigiano, a Fabriano, si materializza un capitolo fondamentale nella storia dell’eccellenza industriale italiana.

Ariston Group, leader globale nelle soluzioni per il comfort abitativo e la gestione dell’acqua, inaugura un nuovo stabilimento ad Albacina, un luogo intriso di significato storico: lì, nel 1930, Aristide Merloni diede inizio alla sua avventura imprenditoriale, producendo bilance che avrebbero poi gettato le basi per un impero industriale.

L’evento, a cui parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segna un investimento strategico che riafferma l’impegno del Gruppo verso il territorio d’origine.

Il nuovo complesso produttivo, esteso su una superficie di oltre 30.000 metri quadrati, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama industriale italiano.

Non si tratta semplicemente di un impianto di produzione all’avanguardia, ma di un ecosistema digitale intelligente, un laboratorio vivente dove uomo e macchina collaborano per ridefinire i confini dell’efficienza e della qualità.

La partnership con Accenture e Nvidia hanno coadiuvato Ariston nello sviluppo di una piattaforma tecnologicamente avanzata, un “digital twin” ad alta fedeltà che permette di simulare e ottimizzare i processi produttivi in tempo reale.

La decisione di localizzare questo investimento chiave in Italia, nonostante una presenza globale sempre più estesa, testimonia la visione di lungo termine di Ariston Group.

L’Italia, pur rappresentando una quota limitata (circa il 10%) del fatturato globale, continua a svolgere un ruolo cruciale nella produzione industriale, contribuendo con quasi il 40% del volume complessivo.

Questo investimento non solo crea opportunità di lavoro e sviluppo economico locale, ma rafforza anche la leadership tecnologica del Made in Italy nel mondo.

L’introduzione di agenti AI collaborativi e interfacce naturali crea un ambiente produttivo adattivo, in grado di auto-apprendimento continuo, dove l’esperienza umana si fonde con la potenza dell’intelligenza artificiale.

L’intero progetto è concepito secondo i più elevati standard ESG (Environmental, Social and Governance), un impegno tangibile verso la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la responsabilità sociale d’impresa.

La dislocazione del sito di Albacina sostituirà progressivamente quello di Genga, Ancona, e l’operatività completa è prevista per la fine del 2026.

Questo nuovo stabilimento si inserisce in un piano quinquennale, dal 2022 al 2028, che vede un investimento complessivo di 502 milioni di euro destinati a potenziare la ricerca e sviluppo di tecnologie all’avanguardia, consolidando la presenza industriale del Gruppo Ariston.

La visione di Aristide Merloni, fondatore dell’azienda, continua a ispirare un futuro di crescita sostenuta, innovazione continua e un profondo legame col territorio.

